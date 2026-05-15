Huerta de invierno: qué plantar en mayo según tu provincia

Con la llegada de las bajas temperaturas, mayo se convierte en uno de los mejores meses para sembrar verduras resistentes al frío en la huerta casera. Desde Mendoza hasta la Patagonia y el norte argentino, existen cultivos que crecen mejor en otoño e invierno, requieren menos mantenimiento y permiten obtener cosechas frescas, económicas y saludables en casa .

Embed - Qué sembrar en la huerta de casa en los meses fríos

Mayo favorece el desarrollo de especies que necesitan temperaturas frescas para crecer mejor y evitar plagas típicas del verano. Entre las más recomendadas aparecen acelga , espinaca , rúcula, lechuga de invierno, zanahoria, remolacha, cebolla, puerro, habas y arvejas. También es una excelente época para aromáticas como perejil, cilantro, romero y tomillo. Según especialistas del INTA , muchas de estas variedades toleran heladas suaves y requieren menos riego, algo clave en regiones secas y frías del país.

En provincia s frías y secas como Mendoza , San Juan y San Luis funcionan especialmente bien las habas , ajo , espinaca, cebolla y zanahoria . En la Patagonia se recomiendan además kale, puerro y acelga resistente a heladas.

En cambio, zonas templadas y húmedas como Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos permiten sumar brócoli, coliflor, repollo y gran variedad de hojas verdes. Mientras tanto, el norte argentino todavía mantiene temperaturas ideales para rúcula, radicheta, remolacha y cilantro.

INFOGRAFPIA que sembrar en mayo en cada provincia

Especialistas recomiendan ubicar la huerta en sectores con varias horas de sol directo.

Por qué mayo es una de las mejores épocas para tener huerta

Además de necesitar menos agua, las huertas de otoño-invierno suelen sufrir menos ataques de insectos y malezas. El crecimiento es más estable y muchas verduras desarrollan mejor sabor y textura con clima fresco.

Especialistas recomiendan proteger los cultivos jóvenes con nylon o tela antihelada cuando aparecen temperaturas extremas. Así. con pocos cuidados, es posible mantener producción de verduras frescas durante gran parte del invierno y comienzos de primavera.