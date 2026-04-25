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Huerta en otoño: qué plantar en mayo para tu jardín o balcón

Mayo es el mes ideal para iniciar tu huerta de otoño. Te contamos qué cultivos de estación son perfectos para tu jardín o balcón.

Alejandro Llorente

Mayo es ideal para empezar una huerta de otoño en el jardín. Foto: Shutterstock

Mayo es ideal para empezar una huerta de otoño en el jardín. Foto: Shutterstock

El otoño también es una temporada para prestar atención al jardín y abre una nueva oportunidad para tener plantas en la huerta. Mayo es un mes ideal para sembrar cultivos que se adaptan bien al clima templado y que pueden crecer tanto en jardín como en macetas.

Verduras de hoja: rápidas y rendidoras

Las verduras de hoja verde son las reinas de esta temporada. La lechuga, la rúcula y la espinaca son las mejores opciones. Estas plantas crecen bien con temperaturas moderadas y es ideal para las personas que no pueden prestarle tanta atención al jardín ya que no requieren demasiados cuidados. Permite una cosecha rápida y continúa.

Hortalizas de raíz: ideales para el frío

Mayo también es un buen momento para sembrar zanahoria, remolacha y rabanito. Estas hortalizas se desarrollan bajo tierra y aprovechan mejor el clima fresco, logrando buen sabor y textura. Al igual que las plantas de hoja verde, germinan rápido y en menos de un mes se puede cosechar.

Aromáticas: poco espacio, mucho sabor

Las plantas que no pueden faltar en ninguna huerta en ninguna temporada del año son las aromáticas. El perejil, el cilantro y la cebolla de verdeo pueden adaptarse muy bien al otoño y son perfectas para tener siempre a mano en la cocina.

Cultiva una huerta con plantas aromáticas en tu jardín y agrega sabor a tus recetas El perejil puede ser una de las plantas para cultivar en tu huerta. Foto: Shutterstock
Cultivar en casa es una opci&oacute;n simple y sustentable. Foto: Shutterstock

Cultivar en casa es una opción simple y sustentable. Foto: Shutterstock

Consejos clave para la huerta en otoño

Durante esta temporada es importante cuidar algunos aspectos básicos:

  • Aprovechar la luz solar directa, ya que los días son más cortos
  • Regar con menor frecuencia para evitar el exceso de humedad
  • Proteger las plantas de heladas si bajan mucho las temperaturas

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