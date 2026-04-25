Huerta en otoño: qué plantar en mayo para tu jardín o balcón

Mayo es el mes ideal para iniciar tu huerta de otoño. Te contamos qué cultivos de estación son perfectos para tu jardín o balcón.

Mayo es ideal para empezar una huerta de otoño en el jardín. Foto: Shutterstock

El otoño también es una temporada para prestar atención al jardín y abre una nueva oportunidad para tener plantas en la huerta. Mayo es un mes ideal para sembrar cultivos que se adaptan bien al clima templado y que pueden crecer tanto en jardín como en macetas.

Verduras de hoja: rápidas y rendidoras Las verduras de hoja verde son las reinas de esta temporada. La lechuga, la rúcula y la espinaca son las mejores opciones. Estas plantas crecen bien con temperaturas moderadas y es ideal para las personas que no pueden prestarle tanta atención al jardín ya que no requieren demasiados cuidados. Permite una cosecha rápida y continúa.

Hortalizas de raíz: ideales para el frío Mayo también es un buen momento para sembrar zanahoria, remolacha y rabanito. Estas hortalizas se desarrollan bajo tierra y aprovechan mejor el clima fresco, logrando buen sabor y textura. Al igual que las plantas de hoja verde, germinan rápido y en menos de un mes se puede cosechar.

Aromáticas: poco espacio, mucho sabor

Las plantas que no pueden faltar en ninguna huerta en ninguna temporada del año son las aromáticas. El perejil, el cilantro y la cebolla de verdeo pueden adaptarse muy bien al otoño y son perfectas para tener siempre a mano en la cocina.