Mundial: el patio también juega el invierno

Terrazas, galerías y jardin es se transforman con estas 11 ideas para ver el Mundial desde un espacio exterior cómodo, cálido y moderno.

El Mundial puede servir para planificar una reforma en el patio o jardí n que lo convierta en un lugar apto para disfrutar también durante el invierno .

Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026, muchos hogares redescubren el placer de reunirse y compartir. Y aunque el frío invita a quedarse adentro, las nuevas tendencias demuestran que patios, galerías y jardines también pueden convertirse en protagonistas del invierno.

patio exterior-unsplash Durante años los espacios exteriores estuvieron asociados casi exclusivamente al verano. Hoy ocurre lo contrario. unsplash.com Más confort, menos encierro Algunos diseñadores sostienen que patios, terrazas y galerías pueden funcionar como una extensión del living durante todo el año si incorporan elementos que aporten abrigo y comodidad.

pixabay patio invierno El Mundial 2026 puede ser la excusa perfecta para redescubrir patios, galerías y jardines como nuevos espacios de encuentro en el hogar. Pixabay Sofás con mantas, pérgolas cubiertas, alfombras resistentes y cerramientos livianos permiten disfrutar del aire libre incluso cuando bajan las temperaturas. La clave ya no es decorar el patio, sino hacerlo habitable.

El calor como punto de encuentro Si hay una estrella del invierno es el fogonero. Además de aportar calor, se convierte naturalmente en el centro de reunión.

fogonero espacio exterior El fogonero es una estructura diseñada para contener fuego de manera segura en patios, jardines, terrazas o espacios exteriores. Su función principal es aportar calor y crear un punto de reunión al aire libre. Pixabay Lo mismo ocurre con parrillas, braseros y cocinas exteriores, que transforman cualquier encuentro en una experiencia social. A esto se suma la iluminación cálida: guirnaldas, faroles y lámparas ayudan a crear ambientes acogedores para reuniones, cenas o para ver un partido del Mundial 2026.