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Mundial: el patio también juega el invierno

Terrazas, galerías y jardines se transforman con estas 11 ideas para ver el Mundial desde un espacio exterior cómodo, cálido y moderno.

Mario Simonovich

El Mundial 2026 puede ser la excusa perfecta para redescubrir patios, galerías y jardines como nuevos espacios de encuentro en el hogar.
El Mundial 2026 puede ser la excusa perfecta para redescubrir patios, galerías y jardines como nuevos espacios de encuentro en el hogar. @mgsimonovich
El Mundial puede servir para planificar una reforma en el patio o jardín que lo convierta en un lugar apto para disfrutar también durante el invierno.

El Mundial puede servir para planificar una reforma en el patio o jardín que lo convierta en un lugar apto para disfrutar también durante el invierno.

unsplash.com

Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026, muchos hogares redescubren el placer de reunirse y compartir. Y aunque el frío invita a quedarse adentro, las nuevas tendencias demuestran que patios, galerías y jardines también pueden convertirse en protagonistas del invierno.

patio exterior-unsplash
Durante años los espacios exteriores estuvieron asociados casi exclusivamente al verano. Hoy ocurre lo contrario.

Durante años los espacios exteriores estuvieron asociados casi exclusivamente al verano. Hoy ocurre lo contrario.

Más confort, menos encierro

Algunos diseñadores sostienen que patios, terrazas y galerías pueden funcionar como una extensión del living durante todo el año si incorporan elementos que aporten abrigo y comodidad.

pixabay patio invierno
El Mundial 2026 puede ser la excusa perfecta para redescubrir patios, galerías y jardines como nuevos espacios de encuentro en el hogar.

El Mundial 2026 puede ser la excusa perfecta para redescubrir patios, galerías y jardines como nuevos espacios de encuentro en el hogar.

Sofás con mantas, pérgolas cubiertas, alfombras resistentes y cerramientos livianos permiten disfrutar del aire libre incluso cuando bajan las temperaturas. La clave ya no es decorar el patio, sino hacerlo habitable.

El calor como punto de encuentro

Si hay una estrella del invierno es el fogonero. Además de aportar calor, se convierte naturalmente en el centro de reunión.

fogonero espacio exterior
El fogonero es una estructura diseñada para contener fuego de manera segura en patios, jardines, terrazas o espacios exteriores. Su función principal es aportar calor y crear un punto de reunión al aire libre.

El fogonero es una estructura diseñada para contener fuego de manera segura en patios, jardines, terrazas o espacios exteriores. Su función principal es aportar calor y crear un punto de reunión al aire libre.

Lo mismo ocurre con parrillas, braseros y cocinas exteriores, que transforman cualquier encuentro en una experiencia social. A esto se suma la iluminación cálida: guirnaldas, faroles y lámparas ayudan a crear ambientes acogedores para reuniones, cenas o para ver un partido del Mundial 2026.

La formación del equipo ideal para un espacio exterior en casa es: sofá exterior con mantas, pérgola cubierta, alfombra exterior, cerramientos livianos.e iluminación cálida; parrilla o cocina exterior, fogonero y muebles modulares; rincón de lectura, jardín de invierno y pantalla exterior (televisor).

El nuevo living está afuera

Las tendencias internacionales impulsan el concepto de "outdoor living", que propone utilizar los espacios exteriores como ambientes permanentes del hogar.

Por eso crecen los rincones de lectura, las hamacas, los sillones colgantes, los jardines de invierno y las pantallas (televisores) para disfrutar películas, series o eventos deportivos.

INFO el equipo ideal del patio en invierno
El patio deja de ser un espacio exclusivo del verano y se transforma en un ambiente cálido y funcional para disfrutar durante todo el invierno.

El patio deja de ser un espacio exclusivo del verano y se transforma en un ambiente cálido y funcional para disfrutar durante todo el invierno.

El Mundial 2026 puede ser una oportunidad para poner el patio en valor, pero el beneficio perdura mucho más allá del torneo: contar con un espacio pensado para compartir durante toda la temporada.

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