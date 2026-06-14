Mundial: el patio también juega el invierno
Terrazas, galerías y jardines se transforman con estas 11 ideas para ver el Mundial desde un espacio exterior cómodo, cálido y moderno.
Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026, muchos hogares redescubren el placer de reunirse y compartir. Y aunque el frío invita a quedarse adentro, las nuevas tendencias demuestran que patios, galerías y jardines también pueden convertirse en protagonistas del invierno.
Más confort, menos encierro
Algunos diseñadores sostienen que patios, terrazas y galerías pueden funcionar como una extensión del living durante todo el año si incorporan elementos que aporten abrigo y comodidad.
Sofás con mantas, pérgolas cubiertas, alfombras resistentes y cerramientos livianos permiten disfrutar del aire libre incluso cuando bajan las temperaturas. La clave ya no es decorar el patio, sino hacerlo habitable.
El calor como punto de encuentro
Si hay una estrella del invierno es el fogonero. Además de aportar calor, se convierte naturalmente en el centro de reunión.
Lo mismo ocurre con parrillas, braseros y cocinas exteriores, que transforman cualquier encuentro en una experiencia social. A esto se suma la iluminación cálida: guirnaldas, faroles y lámparas ayudan a crear ambientes acogedores para reuniones, cenas o para ver un partido del Mundial 2026.
La formación del equipo ideal para un espacio exterior en casa es: sofá exterior con mantas, pérgola cubierta, alfombra exterior, cerramientos livianos.e iluminación cálida; parrilla o cocina exterior, fogonero y muebles modulares; rincón de lectura, jardín de invierno y pantalla exterior (televisor).
El nuevo living está afuera
Las tendencias internacionales impulsan el concepto de "outdoor living", que propone utilizar los espacios exteriores como ambientes permanentes del hogar.
Por eso crecen los rincones de lectura, las hamacas, los sillones colgantes, los jardines de invierno y las pantallas (televisores) para disfrutar películas, series o eventos deportivos.
El Mundial 2026 puede ser una oportunidad para poner el patio en valor, pero el beneficio perdura mucho más allá del torneo: contar con un espacio pensado para compartir durante toda la temporada.