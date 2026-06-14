Mundial 2026: las apuestas podrían superar los 60.000 millones de dólares

El Mundial de 2026 no solo será el mayor torneo de la historia por número de partidos y sedes, sino también uno de los grandes laboratorios para medir hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial (IA) en las predicciones deportivas. Según MarketWatch, el volumen de apuestas del torneo podría superar los 60.000 millones de dólares, frente a los más de 35.000 millones registrados en Qatar 2022. La combinación de más partidos, la expansión del torneo y el auge de las apuestas deportivas ha disparado el interés por herramientas capaces de anticipar resultados. Sin embargo, algunas respuestas de los modelos de IA se están alejando de la tradición y apuntan hacia selecciones que nunca han levantado el trofeo.

Por ejemplo, Gemini apuesta por una campeona inédita, según explica Weston Blasi que, al pedir a varios chatbots populares que predijeran el ganador del Mundial 2026, el modelo de Google, eligió a Países Bajos como campeona, superando en su cuadro a Argentina, vigente campeona y liderada por Lionel Messi.

De cumplirse esa predicción, sería la primera vez que Países Bajos gana un Mundial y el primer campeón inédito desde España en 2010. La elección llama la atención porque el torneo ha sido históricamente muy previsible en cuanto al campeón final: solo ocho países han ganado el Mundial en sus 96 años de historia.

Según lo que explican, la IA no está necesariamente prediciendo “lo más probable” de acuerdo con la historia, sino combinando variables como defensa, calendario, profundidad de plantilla y rendimiento reciente.

Otros modelos también están encontrando valor en selecciones sin títulos mundiales. Alan Levy, cofundador y CEO de 4C Predictions, señaló a MarketWatch que sus modelos ven con especial interés a Portugal. La lectura es que el equipo ya no debe analizarse únicamente como “la Portugal de Cristiano Ronaldo”, sino como una selección con talento, profundidad, experiencia y calidad suficiente en todas las líneas. En ese caso un triunfo portugués también sería histórico. Cristiano Ronaldo disputará previsiblemente su sexto Mundial, pero la clave para estos modelos estaría menos en su figura individual y más en la calidad colectiva de una generación muy completa.

La otra selección destacada por Levy es Marruecos. No porque tenga la plantilla más profunda ni el mayor número de estrellas, sino porque ya demostró en Qatar 2022 que podía competir y ganar a grandes selecciones en el mayor escenario posible.

De todos modos, la historia sigue favoreciendo a los campeones clásicos. Es que, a pesar del interés de la IA por los aspirantes alternativos, el público apostador sigue inclinándose por las potencias tradicionales. En BetMGM, España y Francia concentran una parte muy relevante del dinero apostado para ganar el torneo. En FanDuel, ambas selecciones también figuran entre las grandes favoritas. La lógica es sencilla: en un partido aislado puede haber sorpresas, pero ganar un Mundial exige sobrevivir durante un mes entero, superar eliminatorias de máxima presión y sostener rendimiento físico, táctico y mental. Por eso, como recuerda Levy, los partidos pueden ser imprevisibles, pero el campeón suele serlo menos.

Por ende, las sorpresas forman parte del Mundial, pero los campeones inesperados son muy raros. La IA puede detectar oportunidades, aunque la historia sigue pesando mucho.

En el artículo, Blasi también muestra que no todos los sistemas de IA llegan a la misma conclusión. Por ejemplo, ChatGPT de Open IA generó un cuadro mucho más conservador, con Argentina derrotando a Inglaterra en la final. Claude, de Anthropic, también optó por una lectura más tradicional, con varias grandes potencias en cuartos de final como España, Inglaterra, Francia y Brasil, con Francia como campeona prevista. Esto refleja una cuestión importante: los modelos de IA no son oráculos. Sus respuestas dependen del diseño del modelo, de los datos disponibles, de cómo se formula la pregunta y de cuánto peso se concede a factores históricos frente a variables recientes

Entonces, ¿puede la IA predecir el ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2026? A diferencia de otros grandes torneos, como el March Madness (torneo postemporada del básquet universitario de EEUU), la Copa Mundial es históricamente mucho más fácil de predecir. Esto se debe a que solo ocho naciones han ganado el torneo en sus 96 años de historia: Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Uruguay. Aun así, los millones de aficionados que intentan adivinar qué equipo ganará probablemente buscan maneras de reducir aún más sus opciones.

Si bien las sorpresas en la Copa del Mundo ocurren cada año en partidos individuales, los campeones inesperados son mucho más raros. El ejemplo más reciente fue la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde Argentina perdió contra Arabia Saudita en la fase de grupos, pero aun así logró ganar la Copa del Mundo por tercera vez.

Pero volviendo al mercado de las apuestas, en otro artículo de Blasi, se advierte que, con el inicio del Mundial, los analistas advierten que los apostadores deportivos podrían estar jugando con el dinero que ahorran para la compra de alimentos. Ello surge de un informe publicado antes del inicio del Mundial de la FIFA que encuentra una correlación entre las apuestas deportivas y la falta de alimentos. Según un estudio de 2025, uno de cada cuatro apostadores deportivos ha dejado de pagar sus facturas debido a las apuestas, y alrededor de un tercio afirmó tener deudas relacionadas con las apuestas deportivas.

El informe “Apostando el dinero del pan: legalización de las apuestas deportivas y suficiencia alimentaria”, publicado por la National Bureau of Economic Research, encuentra una correlación entre las apuestas deportivas y una menor suficiencia alimentaria, que mide si un hogar tiene suficiente para comer. La insuficiencia alimentaria se considera más grave que la inseguridad alimentaria, que se define como tener acceso a los alimentos, pero preocuparse por que se agoten o no sean lo suficientemente nutritivos. Sin duda un dato alarmante.