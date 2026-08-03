Tres mendocinos representarán a Argentina en el Mundial Sub 19 de Paraguay

Valentín Funes, Lucas Sottano y Bautista Pascual integran la lista definitiva de la Albiceleste para la cita ecuménica. El entrenador también es mendocino.

Mendoza volverá a tener una importante presencia en la Selección argentina de hockey sobre patines. El entrenador Esteban Ábalos confirmó la lista definitiva para el Mundial Sub 19, que se disputará en Asunción, Paraguay, y entre los convocados aparecen tres jugadores mendocinos, reflejo del gran momento que atraviesa la provincia en la disciplina.

Tres mendocinos en la selección Argentina en el Mundial Sub 19 de Paraguay Los representantes mendocinos serán Valentín Funes, Lucas Sottano y el arquero Bautista Pascual, quienes buscarán defender la camiseta albiceleste en una de las competencias más importantes del calendario internacional juvenil.

Funes y Pascual llegarán al seleccionado como jugadores de San Martín, mientras que Sottano representará a Murialdo, dos clubes que continúan aportando talento a las selecciones nacionales y ratificando el protagonismo del hockey mendocino.

La presencia provincial no termina allí. El cuerpo técnico argentino también tendrá sello mendocino, ya que Esteban Ábalos será el encargado de conducir al equipo en la cita mundialista, consolidando el trabajo que desde hace años se viene realizando en la provincia con las categorías formativas.

El resto del plantel está integrado por jugadores de San Juan y de clubes europeos, conformando un grupo que buscará llevar a la Argentina nuevamente a lo más alto del hockey sobre patines juvenil.