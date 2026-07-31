Argentina ya tiene la preselección femenina para el Mundial: nueve mendocinas fueron convocadas
El DT Darío Giuliani presentó la prelista para los World Skate Games. Mendoza aporta nueve jugadoras al proceso argentino.
La cuenta regresiva para los World Skate Games Asunción 2026 ya comenzó y la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines dio un paso clave en la preparación. El entrenador Darío Giuliani oficializó la preselección Senior Damas, integrada por 18 jugadoras, entre las que aparecen nueve mendocinas que buscarán un lugar en la lista definitiva para el Mundial que se disputará en Paraguay.
Como suele ocurrir en el hockey sobre patines argentino, Mendoza vuelve a ser una de las provincias con mayor representación en el seleccionado nacional, aportando jugadoras que militan tanto en clubes locales como en el exterior.
Las mendocinas convocadas
Entre las jugadoras de campo fueron citadas:
- Julieta Fernández (CP Esneca Fraga - España)
- Adriana Soto (CP Esneca Fraga - España)
- Pilar Abaid (Godoy Cruz)
- Yamila Nahim (Impsa)
- Valentina Fernández (CP Manlleu - España)
Catalina Quintero (Concepción - San Juan)
Mientras que entre las arqueras aparecen:
- Natalia Jara (Concepción - San Juan)
- Paula Zeballos (Impsa)
- Victoria Guzzo (Igualada HC - España)
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Camino al Mundial
La preselección comenzará los entrenamientos en las próximas semanas con el objetivo de definir el plantel que representará a la Argentina en los World Skate Games de Asunción 2026, el evento más importante del hockey sobre patines a nivel internacional.
Con una fuerte presencia de jugadoras que actúan en las principales ligas europeas y el aporte de figuras del torneo argentino, el seleccionado buscará volver a pelear por el título mundial, con Mendoza como uno de los grandes protagonistas del proceso.