Argentina ya tiene la preselección femenina para el Mundial: nueve mendocinas fueron convocadas

El DT Darío Giuliani presentó la prelista para los World Skate Games. Mendoza aporta nueve jugadoras al proceso argentino.

Pilar Abaid una de las dos jugadores del hockey local en la selección nacional.

La cuenta regresiva para los World Skate Games Asunción 2026 ya comenzó y la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines dio un paso clave en la preparación. El entrenador Darío Giuliani oficializó la preselección Senior Damas, integrada por 18 jugadoras, entre las que aparecen nueve mendocinas que buscarán un lugar en la lista definitiva para el Mundial que se disputará en Paraguay.

Como suele ocurrir en el hockey sobre patines argentino, Mendoza vuelve a ser una de las provincias con mayor representación en el seleccionado nacional, aportando jugadoras que militan tanto en clubes locales como en el exterior.

Julieta y Valentina Fernández, otra vez en una selección nacional. Comité Nacional Hockey Patín Las mendocinas convocadas Entre las jugadoras de campo fueron citadas:

Julieta Fernández (CP Esneca Fraga - España)

(CP Esneca Fraga - España) Adriana Soto (CP Esneca Fraga - España)

(CP Esneca Fraga - España) Pilar Abaid (Godoy Cruz)

(Godoy Cruz) Yamila Nahim (Impsa)

(Impsa) Valentina Fernández (CP Manlleu - España)

Catalina Quintero (Concepción - San Juan) Mientras que entre las arqueras aparecen:

Natalia Jara (Concepción - San Juan)

(Concepción - San Juan) Paula Zeballos (Impsa)

(Impsa) Victoria Guzzo (Igualada HC - España)

(Igualada HC - España) Camino al Mundial La preselección comenzará los entrenamientos en las próximas semanas con el objetivo de definir el plantel que representará a la Argentina en los World Skate Games de Asunción 2026, el evento más importante del hockey sobre patines a nivel internacional.