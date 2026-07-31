Todo mal con Rosalía: casi nadie fue a recibir a la española en el hotel luego de la polémica en el Mundial
La cantante española arribó en un vuelo privado para dar cuatro conciertos, pero el panorama en su hotel lució desierto de fanáticos.
Rosalía ya se encuentra instalada en Buenos Aires para dar inicio a su seguidilla de cuatro conciertos en el Movistar Arena. La artista española aterrizó en el país este jueves a bordo de un vuelo privado proveniente de Chile, donde se presentó con un rotundo éxito de convocatoria.
Pocos eligen visitar a la Rosalía en Buenos Aires
Sin embargo, su llegada ocurrió en un clima enrarecido. Días atrás, la cantante quedó envuelta en una fuerte polémica por subir un video vinculado a la final del Mundial 2026 que el público local interpretó como una provocación hacia la Selección argentina. Ante las duras críticas, la artista borró el contenido y ofreció disculpas públicas.
Pese a las disculpas, el ambiente en las afueras del hotel Four Seasons estuvo marcado por la tranquilidad y la baja convocatoria. A diferencia de otros desembarcos estelares, se vio más presencia de periodistas y cámaras de televisión que de fanáticos esperando un saludo.
Con el paso de las horas, la intérprete prefirió no salir del establecimiento y mantuvo un estricto perfil bajo. No hubo apariciones en el balcón ni contacto con la prensa, reforzando la cautela tras el reciente repudio que sufrió en las plataformas digitales.
Resta ver si antes de subirse al escenario la Rosalía decidirá recorrer la ciudad o si mantendrá el hermetismo hasta el momento de reencontrarse con sus seguidores sobre las tablas.