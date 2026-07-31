Todo mal con Rosalía: casi nadie fue a recibir a la española en el hotel luego de la polémica en el Mundial

La cantante española arribó en un vuelo privado para dar cuatro conciertos, pero el panorama en su hotel lució desierto de fanáticos.

Casi nadie fue a recibir a Rosalía al hotel. / Captura

Rosalía ya se encuentra instalada en Buenos Aires para dar inicio a su seguidilla de cuatro conciertos en el Movistar Arena. La artista española aterrizó en el país este jueves a bordo de un vuelo privado proveniente de Chile, donde se presentó con un rotundo éxito de convocatoria.

Rosalía desembarcó en Buenos Aires para cumplir con sus cuatro fechas programadas. RS Fotos Pocos eligen visitar a la Rosalía en Buenos Aires Sin embargo, su llegada ocurrió en un clima enrarecido. Días atrás, la cantante quedó envuelta en una fuerte polémica por subir un video vinculado a la final del Mundial 2026 que el público local interpretó como una provocación hacia la Selección argentina. Ante las duras críticas, la artista borró el contenido y ofreció disculpas públicas.

El Four Seasons presentó un panorama inusualmente tranquilo durante la jornada del jueves. RS Fotos Pese a las disculpas, el ambiente en las afueras del hotel Four Seasons estuvo marcado por la tranquilidad y la baja convocatoria. A diferencia de otros desembarcos estelares, se vio más presencia de periodistas y cámaras de televisión que de fanáticos esperando un saludo.

Muy pocos fanáticos se acercaron a saludarla aunque la artista prefirió no salir del hotel. RS Fotos Con el paso de las horas, la intérprete prefirió no salir del establecimiento y mantuvo un estricto perfil bajo. No hubo apariciones en el balcón ni contacto con la prensa, reforzando la cautela tras el reciente repudio que sufrió en las plataformas digitales.