Mauro Icardi explotó tras la última resolución judicial que beneficia a Wanda Nara: "Me opongo a que mis hijas..."

Mauro Icardi se expresó en sus redes sociales luego de que la Justicia italiana autorizara a Wanda Nara a regresar a Argentina junto a sus hijas sin necesidad de contar con su consentimiento. A través de un extenso comunicado publicado en Instagram, el futbolista dejó en claro que continúa rechazando la posibilidad de que las menores vivan en el país.

En su descargo, el delantero explicó que la decisión judicial no modifica la postura que sostiene desde hace dos años y aseguró que firmar la documentación necesaria para el viaje iría en contra del reclamo que mantiene desde el inicio del conflicto.

"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas", dice la primera parte del comunicado de Icaardi

Y continúa: "Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir".

"Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una Justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar" , afirmó el deportista.

"Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", concluyó el futbolista.

Con estas palabras, Mauro Icardi volvió a ratificar públicamente su desacuerdo con que sus hijas se radiquen en Argentina y dejó en evidencia que el conflicto judicial con Wanda Nara continúa abierto.