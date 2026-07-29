La reacción de Wanda Nara tras la foto íntima de la China Suárez que compartió Mauro Icardi

El futbolista subió una imagen subida de tono de Eugenia Suárez y horas después Wanda Nara compartió una imagen que se viralizó.

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a encender la disputa judicial luego de que el futbolista se negara a firmar el documento para que las menores puedan tener nuevamente pasaporte. En medio de todo esto, él compartió una imagen íntima de la China que se viralizó.

Todo sucedió luego de que la exfigura del Galatasaray y la actriz volvieron a Argentina. Tras los cruces por redes sociales con su exmujer, Icardi decidió postear una historia de Instagram donde aparecía la China en la cama y con poca ropa.

"Te amo", expresó junto a las imágenes. Horas más tarde, Wanda Nara compartió también historias de Instagram que fueron tomadas por los usuarios como una especie de indirecta hacia el padre de sus hijas.

La reacción de Wanda Nara tras la historia que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez Wanda Nara compartió la historia tras la foto de la China que subió Mauro Icardi. Instagram / @wanda_nara. En la foto se la puede ver a la empresaria y estrella de Telefe acostada sobre el borde de una pileta en Italia y la palabra "Buongiorno". La imagen también se volvió tendencia al instante y provocó diferentes reacciones de los usuarios.