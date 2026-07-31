Se filtró cómo pasa sus días Rosalía en Argentina y la drástica decisión que tomó: "No quiere..."

Paula Varela contó en Intrusos la alarmante medida que tuvo que tomar la Rosalía en nuestro país, a raíz de la polémica que se generó en las últimas semanas.

Rosalía se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires. La cantante tiene cuatro fechas en Argentina.

Rosalía llegó a Argentina durante la madrugada de este jueves para realizar las cuatro fechas que tiene programadas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Sin embargo, su visita al país no estaría transcurriendo de la mejor manera.

Cabe recordar que, tras la consagración de España en el Mundial 2026, Mia Khalifa compartió un video con la canción La Perla de Rosalía en el que lanzó comentarios despectivos contra la Argentina. La cantante española reposteó esa publicación y, aunque más tarde pidió disculpas, todo indica que la polémica sigue teniendo consecuencias.

La artista llegó el jueves por la madrugada a nuestro país. RS Fotos. La artista se hospeda en el hotel Four Seasons, aunque su llegada pasó casi inadvertida, ya que fueron muy pocas las personas que se acercaron a recibirla. Este viernes, en Intrusos, Paula Varela reveló cómo estaría viviendo Rosalía sus primeros días en el país.

"Me comuniqué con gente del hotel y me dicen que llama poderosamente la atención que algunas salidas que tenía las suspendió", contó la panelista.