El Gobierno apunta contra el escándalo migratorio en España y afirma que en Argentina "las fronteras están mejor que nunca"

El Gobierno se alinea con Donald Trump y apunta contra el presidente de España , Pedro Sánchez , a raíz del escándalo migratorio en la ciudad de Ceuta, donde al menos 60 mil marroquíes ingresaron de manera irregular .

Javier Milei utilizó su cuenta de X y dio algunos retuits cuestionando al gobierno socialista. En los distintos mensajes que compartió, el líder libertario consideró que este hecho se debe “a los globalistas al frente de la Unión Europea”, a “la industria de las ONG”, “la ideología multicultural”, “el wokismo” y los “tribunales activistas”.

El mandatario también celebró que algunos países europeos piensen en inhabilitar el Espacio Schengen, que permite la libre circulación fronteriza entre países miembros del bloque de la UE.

Otro de los hombres claves de la batalla cultural libertaria es el diputado bonaerense, Agustín Romo , quien publicó: “Es una invasión. Lo de Pedro Sánchez es traición a la patria. El pasaporte europeo ya debería dejar de ser motivo de entrada "fácil" a EEUU y demás países. A esta altura vale cero”.

Hay otros dirigentes claves que van más allá y vinculan este conflicto migratorio en España por el supuesto avance del islamismo, mostrando mapas de un crecimiento de mezquitas, entre otras referencias que generan puntos de enfrentamiento con otros libertarios, que ascendencia musulmana.

Mezquitas en España en 1970: 1 Mezquitas en España en 2026: +2000 Las invasiones del mundo moderno. pic.twitter.com/Rz18zPZZrU

En ese marco el presidente norteamericano calificó este viernes de "terrible" la situación en Ceuta y opinó que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", expresó el líder republicano.

El Gobierno destaca el presente de las fronteras

El Ejército colaboró en el cuidado de las fronteras Ejército Argentino

En diálogo con MDZ, referentes del Gobierno nacional afirman que “los pasos fronterizos están mejor que nunca”. “Tanto en el NOA con el Plan Güemes, como en el NEA con el Plan Guaçurarí, están funcionando excelentes”, manifestó una alta fuente oficial.

“Hoy por hoy estamos en récord de controles, intervenciones, personas y vehículos controlados”, destacaron desde el Ministerio de Seguridad, donde ponderan los trabajos en conjunto con Salta, Misiones, Chaco y Corrientes.

Para la Casa Rosada, “no hay ninguna ola” de migrantes que intenten ingresar al país de manera irregular, incluso sostienen que tampoco hay caminos precarios en la frontera norte, como existió históricamente. “Cada vez estamos mejor”, aseveraron.

Sin embargo, la gestión libertaria dejó de tener hace meses la presencia de las Fuerzas Armadas. El año pasado, el por entonces ministro de Defensa, Luis Petri, dijo: "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar".

"La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación", agregó.

Uno de los despliegues más significativos fue el “Operativo Roca”, donde personal militar podía detener a civiles de forma transitoria a aquellos que cometan delitos, pero solo en casos de flagrancia.

Estos refuerzos se discontinuaron durante el 2026, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa por lo que solo intervienen las fuerzas federales, con mayor presencia la Gendarmería Nacional.