Qué es el acuerdo de Schengen que Italia suspendió con España en medio de la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno italiano anunció la suspensión de la aplicación del acuerdo de Schengen con España como respuesta a la crisis migratoria registrada en Ceuta. Este espacio de libre circulación transformó la manera de viajar dentro de gran parte de Europa, pero ahora Giorgia Meloni tomó la drástica medida de frenarlo temporalmente con el país gobernado por Pedro Sánchez.

Su objetivo principal fue crear un espacio común en el que las personas puedan desplazarse sin controles fronterizos internos, al tiempo que se refuerzan la seguridad, la inmigración y la cooperación entre los Estados participantes.

La denominación “ espacio Schengen ” surgió a partir de los acuerdos celebrados entre Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que decidieron avanzar hacia la supresión de fronteras internas y la libre circulación de personas.

Los primeros pasos se remontan a julio de 1984, cuando Francia y Alemania iniciaron el proceso. Actualmente, cualquier Estado miembro de la Unión Europea puede convertirse en parte del espacio Schengen, aunque hoy Chipre e Irlanda permanecen fuera de este régimen. También participan países que no integran la Unión Europea, como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Los Estados que integran actualmente el espacio Schengen son:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

República Eslovaca

Rumanía

Suecia

Suiza

Qué medidas se aplican dentro de Schengen

Entre los países participantes rigen varias disposiciones comunes:

Supresión de los controles de personas en las fronteras interiores.

Aplicación del régimen Schengen en aeropuertos y aeródromos.

Controles en las fronteras exteriores y medidas de seguridad reforzada.

Política común de visados.

Cooperación contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Responsabilidad compartida en materia de asilo.

Ejecución de solicitudes de asistencia judicial internacional.

Qué diferencia hay entre fronteras interiores y exteriores

El acuerdo distingue dos tipos de fronteras.

Fronteras interiores

Incluyen las fronteras terrestres comunes entre los países Schengen, los aeropuertos para vuelos interiores y los puertos marítimos con enlaces regulares exclusivamente entre puertos de Estados Schengen.

Estas fronteras pueden cruzarse sin control de personas. Sin embargo, cuando lo exijan el orden público o la seguridad nacional, un Estado puede restablecer controles fronterizos nacionales durante un período limitado y adaptados a la situación.

Fronteras exteriores

Comprenden las fronteras terrestres y marítimas, así como aeropuertos y puertos que conectan con terceros Estados.

En principio, solo pueden cruzarse por pasos fronterizos habilitados y en los horarios establecidos.

Cómo funcionan los controles en aeropuertos

Los pasajeros que llegan desde terceros Estados y luego toman vuelos interiores dentro del espacio Schengen son sometidos a controles de personas y de equipaje de mano en el aeropuerto de llegada del vuelo exterior. Lo mismo ocurre con quienes embarcan hacia terceros Estados.

Un vuelo interior es aquel cuyo origen y destino se encuentran exclusivamente en territorios Schengen y que no aterriza en un país tercero.

Qué controles se realizan en las fronteras exteriores

Las normas comunes establecen que:

Se verifica la identidad mediante documentos de viaje.

Se comprueban las condiciones de entrada, residencia, trabajo y salida.

Se investigan riesgos para la seguridad nacional y el orden público.

Los controles pueden extenderse a vehículos y objetos transportados.

Los extranjeros son sometidos a un control minucioso al ingresar.

También existen controles a la salida cuando lo exigen las normas de extranjería o la seguridad.

Si circunstancias excepcionales impiden realizar todos los controles previstos, se establecen prioridades y el control de entrada tiene prioridad sobre el de salida.

Qué documentación permite circular por el espacio Schengen

La entrada en vigor del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen eliminó los controles en las fronteras interiores y trasladó la vigilancia a las fronteras exteriores. Toda persona que haya ingresado regularmente por una frontera exterior de un Estado que aplique el convenio tiene, en principio, derecho a circular libremente por el territorio de los demás Estados Schengen durante un máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

Ese límite de permanencia es una de las reglas centrales del sistema Schengen y constituye la base de la libre circulación de corta duración dentro del espacio europeo.