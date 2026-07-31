Pedro Sánchez se unió a las críticas contra Giorgia Meloni por suspender el acuerdo de libre circulación con España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , respondió este viernes a las críticas formuladas por el Ejecutivo de Giorgia Meloni tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta y defendió la política migratoria española con datos oficiales sobre los flujos irregulares en Europa.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Sánchez cuestionó la postura adoptada por Italia y remarcó que el fenómeno migratorio afecta en mayor medida a otros países del bloque. " La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos no ", escribió el mandatario.

Para respaldar su postura, el jefe del Ejecutivo español compartió cifras de Frontex correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2026 .

Según esos datos, las entradas irregulares de migrantes fueron:

Con esos números, Sánchez sostuvo que Italia recibió más del doble de inmigrantes irregulares que España durante ese período.

Además, llamó a evitar una fractura dentro de la Unión Europea. "No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", afirmó.

Qué había dicho el Gobierno italiano

La respuesta de Sánchez llegó después de que el Gobierno encabezado por Giorgia Meloni impulsara la posibilidad de excluir a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria registrada en Ceuta. La primera ministra italiana calificó las imágenes provenientes del enclave español como "impactantes" y sostuvo que la inmigración ilegal descontrolada representa "una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa".

Antes del mensaje del presidente español, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid para manifestar el rechazo del Gobierno español a la propuesta de excluir al país del espacio Schengen.

Más tarde, durante una intervención desde Ceuta, Sánchez defendió la estrategia migratoria de su administración y aseguró que las políticas implementadas permitieron reducir las llegadas de inmigrantes irregulares en los últimos años.

¿Qué implica la suspensión del acuerdo de libre circulación Schengen?

Aunque Italia y España no comparten una frontera terrestre, la decisión afectará a quienes viajen entre ambos países por vía aérea o marítima.

En la práctica, las autoridades italianas volverán a realizar controles de documentación en:

los aeropuertos que reciban vuelos procedentes de España;

los puertos donde arriben barcos desde territorio español.

El Ministerio del Interior italiano incluso habló de un "cierre de fronteras" con España en un comunicado. Sin embargo, esa expresión no implica un cierre total del tránsito.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, informó además que alcanzó un acuerdo con Francia para reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países. La decisión forma parte de la respuesta del Gobierno italiano ante la situación migratoria generada tras la llegada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos.