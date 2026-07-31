Irónico y cruel: Elon Musk se burla de España por la crisis migratoria en Ceuta

Elon Musk se mofa de España por la crisis migratoria en Ceuta y compara la situación con una pandemia de zombis como la del film Guerra Mundial Z.

El magnate multimillonario Elon Musk se ha mofado de España por la crisis migratoria que acontece en Ceuta, con la entrada irregular al país miles de personas procedentes de Marruecos, y ha señalado que en Estados Unidos bajo la presidencia del demócrata Joe Biden ocurrían episodios similares.

En concreto, según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, unos 49.000 migrantes cruzaron el jueves, 30 de julio, desde Marruecos a Ceuta de forma irregular y se han contabilizado 24 personas ahogadas intentando alcanzar la costa de la ciudad autónoma.

En ese escenario, Musk ha hecho una publicación en su red social 'X' comparando la situación en Ceuta con escenas de la película 'Guerra Mundial Z', que trata de una pandemia de zombis que amenaza con acabar con la humanidad, con la frase: "¡Vaya, la situación en España parece una locura!".

Elon Musk reaccionó por la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta. Foto Efe Elon Musk recuerda a Biden A renglón seguido, el propietario de Tesla y excargo del Gobierno estadounidense de Donald Trump ha compartido imágenes de la llegada de personas a la costa ceutí y también otras de inmigrantes llegando a Estados Unidos.