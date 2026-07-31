Dónde queda Ceuta y por qué su frontera con Marruecos está en tensión

Durante décadas, Ceuta fue para muchos apenas un pequeño punto sobre el mapa del norte de África. La llegada masiva de migrantes desde Marruecos volvió a colocarla en el centro de la atención internacional y expuso la singularidad de una ciudad española situada fuera de Europa.

La dimensión de la emergencia se modificó en cuestión de horas. El Ministerio del Interior de España calculó que alrededor de 50.000 personas entraron desde Marruecos, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, elevó la estimación hasta las 60.000. La cifra más alta equivale a cerca del 70% de la población habitual de la ciudad. Al menos 41 personas murieron durante los cruces, de acuerdo con el último balance difundido por Associated Press . Ante el desborde de los centros de recepción, Madrid desplegó fuerzas militares y el presidente Pedro Sánchez viajó este viernes a la zona para reunirse con autoridades y responsables del operativo.

Ceuta ocupa una península de 18,5 kilómetros cuadrados en la costa septentrional africana, frente al estrecho de Gibraltar. Tiene alrededor de 84.000 habitantes y está rodeada por el mar Mediterráneo, salvo en el límite terrestre que comparte con Marruecos. Junto con Melilla, ubicada unos 400 kilómetros más al este, conforma la única conexión por tierra entre el continente africano y la Unión Europea.

Su pertenencia a España se remonta a varios siglos: Portugal conquistó la ciudad en 1415 y la incorporó a su expansión atlántica. Tras la unión de las coronas portuguesa y española en 1580, Ceuta quedó ligada a la monarquía hispánica. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la ciudad decidió permanecer bajo soberanía española, una situación reconocida mediante el Tratado de Lisboa de 1668. Desde 1995 cuenta con un Estatuto de Autonomía y una asamblea propia.

La condición española del territorio continúa cuestionada por Marruecos, que considera a Ceuta y Melilla parte de su espacio histórico . España, en cambio, sostiene que ambas ciudades forman parte integral de su territorio y que su soberanía se estableció mucho antes de la creación del actual Estado marroquí. Esa disputa permanece como un componente sensible de la relación bilateral, aunque Rabat nunca presentó ante las Naciones Unidas una solicitud formal para que Ceuta fuera incluida entre los territorios pendientes de descolonización. Su posición geográfica, además, le otorga una importancia que supera ampliamente su tamaño: quien consigue ingresar allí ya se encuentra en territorio español y comunitario.

Ceuta es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, frente al estrecho de Gibraltar y junto a la frontera con Marruecos.

Cómo es la frontera entre Ceuta y Marruecos

La ciudad comparte con Marruecos una línea terrestre de aproximadamente 6,4 kilómetros, protegida por un sistema de vallas, caminos para patrullas, cámaras y sensores de movimiento. La barrera fue ampliada y reforzada en distintas etapas desde la década de 1990. Algunos sectores alcanzan los seis metros y los tramos considerados más vulnerables llegan hasta los diez. Sin embargo, no todos los ingresos se producen por tierra.

Una parte de los migrantes intenta bordear los espigones fronterizos o llegar a nado desde las costas marroquíes, principalmente a través del área del Tarajal. Allí, la separación política entre España y Marruecos se prolonga sobre el mar y dificulta la aplicación de los mismos mecanismos previstos para quienes intentan superar las vallas.

El fallo judicial que cambió el escenario migratorio

La presión aumentó después de una reciente resolución del Tribunal Supremo español. El fallo determinó que las devoluciones inmediatas previstas para quienes superan los elementos físicos de la frontera no pueden aplicarse automáticamente a las personas interceptadas mientras llegan a nado. El presidente de Ceuta había advertido antes del episodio que esa interpretación generaba un “cambio de escenario” y podía desbordar los recursos locales, según informó el Gobierno de la ciudad.

Las autoridades españolas sostienen que redes dedicadas al tráfico de personas difundieron una interpretación engañosa de la sentencia y alentaron los cruces. Marruecos negó haber facilitado la salida masiva y también responsabilizó a organizaciones criminales. El antecedente más cercano ocurrió en mayo de 2021, cuando miles de personas ingresaron después de que los controles marroquíes se redujeran durante una crisis diplomática con Madrid.

El operativo de España ante una ciudad desbordada

Pedro Sánchez visitó la frontera del Tarajal acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y encabezó una reunión con autoridades locales, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Cruz Roja y responsables del centro de acogida, según confirmó La Moncloa. El Gobierno español inició devoluciones coordinadas con Marruecos, mientras miles de personas permanecían en instalaciones de emergencia o esperaban ser registradas.

La presencia de numerosos menores agregó otra dificultad, debido a que su situación exige procedimientos especiales de identificación y protección. Más allá de las cifras, que continuaban modificándose con el avance del operativo, la emergencia volvió a mostrar la fragilidad de Ceuta: una ciudad pequeña, situada en un punto estratégico y atravesada por las tensiones migratorias, políticas y diplomáticas entre Europa y África.