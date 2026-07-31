Crisis migratoria en España: ya son 43 muertos en Ceuta y más de 37 mil personas volvieron a Marruecos

El Presidente de Ceuta atribuyó la llegada de migrantes a una "manipulación de Marruecos"

El presidente de la ciudad española de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atribuyó la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”, y cifró en 60.000 las personas que han accedido a la ciudad.

En una comparecencia de prensa, el presidente ceutí aseveró que Ceuta está “al borde del colapso” y pidió una respuesta “contundente” por parte del Estado.

Vivas aludió a las entre 12.000 y 15.000 personas que entraron en mayo de 2021 por la misma zona, durante la peor crisis diplomática que han tenido Marruecos y España, señalando que en esa fecha “comprobamos cómo las autoridades marroquíes utilizaban a sus ciudadanos para presionar a España y desastabilizar a Ceuta y ahora ha vuelto a ocurrir”.

Según el presidente ceutí, las estimaciones indican que han entrado en la ciudad unas 60.00 personas, “lo que supone el 70 por ciento de la población de Ceuta y es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas para hacer una comparativa”.