Punto por punto, el acuerdo entre el Gobierno y Elon Musk para llevar internet satelital a las escuelas
El Gobierno oficializó un acuerdo con Starlink, la empresa de Elon Musk, para conectar 6.000 escuelas rurales. Cómo se implementará el plan.
El Gobierno nacional oficializó un acuerdo con Starlink, la empresa de Elon Musk, para conectar 6.000 escuelas rurales y establecimientos educativos de zonas aisladas con internet satelital de alta velocidad. La iniciativa busca reducir la brecha digital y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes y docentes de todo el país.
En qué consiste el acuerdo con Starlink
La medida fue anunciada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, luego de que el presidente Javier Milei la anticipara durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo.
El convenio fue firmado entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink y beneficiará a escuelas estatales e instituciones privadas de cuota cero que cuentan con conectividad limitada o directamente no tienen acceso a internet.
La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados al programa.
Según explicó el Gobierno, el objetivo es garantizar el acceso a internet en las zonas más alejadas del país para que estudiantes y docentes puedan acceder a herramientas digitales y contar con las mismas oportunidades de aprendizaje.
Cómo van a conectar las 6.000 escuelas
El convenio contempla una serie de aportes de Starlink y del Estado para garantizar la conectividad en establecimientos educativos de todo el país. Entre los principales puntos se destacan:
- 6.000 kits completos de conectividad, que incluyen antenas, equipos, accesorios y la logística necesaria para su instalación.
- Dos años de servicio de internet prioritario de ultra baja latencia, con una capacidad de hasta cinco terabytes de consumo por escuela.
- Una inversión cercana a los 10 millones de dólares por parte de Starlink.
- Un aporte de alrededor de 12 millones de dólares del Fondo del Servicio Universal, administrado por ENACOM, para financiar el tercer año del servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de la red.
En total, el programa demandará una inversión estimada de 22 millones de dólares, mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado.