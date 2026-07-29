Punto por punto, el acuerdo entre el Gobierno y Elon Musk para llevar internet satelital a las escuelas

El Gobierno oficializó un acuerdo con Starlink, la empresa de Elon Musk, para conectar 6.000 escuelas rurales. Cómo se implementará el plan.

Cómo es el plan del Gobierno con Starlink, la empresa de Elon Musk. Foto: SpaceX

El Gobierno nacional oficializó un acuerdo con Starlink, la empresa de Elon Musk, para conectar 6.000 escuelas rurales y establecimientos educativos de zonas aisladas con internet satelital de alta velocidad. La iniciativa busca reducir la brecha digital y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes y docentes de todo el país.

El Gobierno confirmó un convenio con Starlink para equipar a las escuelas rurales con internet satelital. Imagen generada con IA En qué consiste el acuerdo con Starlink La medida fue anunciada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, luego de que el presidente Javier Milei la anticipara durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo.

El convenio fue firmado entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink y beneficiará a escuelas estatales e instituciones privadas de cuota cero que cuentan con conectividad limitada o directamente no tienen acceso a internet.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados al programa.

Según explicó el Gobierno, el objetivo es garantizar el acceso a internet en las zonas más alejadas del país para que estudiantes y docentes puedan acceder a herramientas digitales y contar con las mismas oportunidades de aprendizaje.