El Gobierno habilitó las cuentas sueldo en dólares: las empresas podrán pagar salarios en moneda extranjera.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó la normativa sobre las cuentas sueldo y habilitó la posibilidad de que las empresas paguen remuneraciones en dólares estadounidenses , además de pesos.

La medida adapta la operatoria bancaria a los cambios establecidos por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 , que permite que los salarios sean abonados tanto en moneda nacional como extranjera.

A partir de la modificación dispuesta por el BCRA, las cuentas destinadas al pago de salarios podrán estar denominadas en pesos o dólares estadounidenses .

Hasta ahora, la normativa bancaria contemplaba únicamente cuentas sueldo denominadas en moneda nacional. Con el nuevo esquema, los empleadores tendrán la posibilidad de optar por pagar las remuneraciones en dólares, siempre dentro del marco establecido por la legislación vigente.

La modificación amplía así las alternativas disponibles para empresas y trabajadores y busca adaptar el sistema financiero a las nuevas disposiciones laborales.

El cambio responde a la Ley de Modernización Laboral

La actualización del BCRA se produce luego de la modificación del artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, introducida por el artículo 34 de la Ley de Modernización Laboral.

La nueva normativa establece que la remuneración puede ser abonada en dinero, tanto en moneda nacional como extranjera.

De esta manera, el Banco Central adecuó las reglas de funcionamiento de las cuentas sueldo para permitir que los pagos salariales puedan realizarse en dólares.

¿Las empresas comenzarán a pagar salarios en dólares?

Aunque la nueva normativa habilita esta posibilidad, en el sector privado existe cautela sobre el alcance que tendrá la medida en la práctica.

Uno de los principales obstáculos es el acceso de las empresas al mercado de cambios. Mientras continúen las restricciones para que las compañías puedan adquirir dólares, la posibilidad de implementar pagos masivos de salarios en moneda estadounidense podría ser limitada.

Por ese motivo, referentes del sector financiero consideran que, al menos inicialmente, la medida podría tener una adopción acotada.

Qué cambia para los trabajadores

Para los empleados, la modificación abre la puerta a que sus remuneraciones puedan ser depositadas directamente en cuentas sueldo denominadas en dólares.

Sin embargo, esto no significa que todas las empresas estén obligadas a pagar salarios en moneda extranjera. La medida simplemente amplía las alternativas disponibles y permite que los empleadores puedan utilizar dólares para abonar remuneraciones, de acuerdo con las condiciones laborales y contractuales correspondientes.

El acceso al dólar, el principal límite

La nueva regulación del BCRA representa un cambio en la operatoria bancaria, pero su impacto dependerá en buena medida de la capacidad de las empresas para acceder a divisas.

Las restricciones que todavía existen para la compra de dólares por parte de compañías podrían limitar la implementación generalizada del pago de salarios en moneda extranjera.

Así, la habilitación de las cuentas sueldo en dólares abre una nueva alternativa para el mercado laboral argentino, aunque su adopción dependerá de la evolución del mercado cambiario y de las condiciones que enfrenten las empresas para conseguir las divisas necesarias.