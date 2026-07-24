El Gobierno extendió hasta fin de 2026 la circulación de colectivos y micros modelo 2012.

El Gobierno de Javier Milei estableció una prórroga excepcional para los vehículos modelo 2012 destinados al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 654/2026, publicado este jueves 23 de julio.

La normativa permite que las unidades alcanzadas continúen prestando servicios hasta el 31 de diciembre de 2026 , siempre que cumplan con las condiciones de seguridad y los controles técnicos establecidos.

La medida alcanza a los vehículos año modelo 2012 afectados a servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Nacional contemplados en el Decreto 883/2024 y que se encontraban habilitados al 1° de enero de 2026.

La continuidad también comprende a todas las unidades que hayan estado inscriptas en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros .

De esta manera, el Gobierno busca evitar la desafectación simultánea de una gran cantidad de unidades que todavía se encuentran en condiciones de continuar operativas.

El requisito clave: revisión técnica cada tres meses

La prórroga no implica una extensión automática sin controles. Los vehículos que hayan superado la antigüedad máxima prevista por la Ley de Tránsito deberán aprobar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con una periodicidad trimestral.

El objetivo es reforzar la fiscalización sobre las unidades y garantizar que mantengan en condiciones adecuadas sus sistemas de seguridad activa y pasiva.

La continuidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el vencimiento de la RTO correspondiente, si esta se realizó con anterioridad.

La medida alcanza a cientos de unidades

Según la información presentada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), al 30 de abril de 2026 había 559 unidades modelo 2012 habilitadas para prestar servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional y de larga distancia.

El organismo consideró técnicamente viable extender la permanencia de estos vehículos, siempre que se implemente un esquema de controles más estricto mediante revisiones técnicas trimestrales.

Por qué el Gobierno decidió extender la vida útil de los micros

Entre los argumentos utilizados para justificar la medida, el Gobierno mencionó las dificultades económicas que atravesó el sector durante los últimos años y su impacto sobre la renovación del parque automotor.

Según los fundamentos del decreto, la prórroga busca preservar la continuidad y regularidad de los servicios de transporte de pasajeros y evitar que numerosas unidades queden fuera de circulación al mismo tiempo.

La decisión también apunta a acompañar el proceso de ordenamiento económico y la renovación progresiva del parque automotor, priorizando el estado efectivo de conservación de los vehículos por sobre un criterio exclusivamente basado en su antigüedad.

Una prórroga excepcional hasta diciembre de 2026

El Decreto 654/2026 establece que la extensión tendrá carácter transitorio y alcanza a las unidades cuyo vencimiento de antigüedad opere a partir del 1° de enero de 2026.

La normativa entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro del Interior Diego Santilli.