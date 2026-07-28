Ampros aceptó la oferta del Gobierno y los médicos tendrán aumento de sueldos

El gremio liderado por Claudia Iturbe trabó acuerdos con el Poder Ejecutivo para tener incrementos salariales en el segundo semestre del año.

El Gobierno Provincial alcanzó este martes un nuevo acuerdo paritario con los representantes gremiales de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que nuclea a los médicos estatales.

Aumento de sueldos para los médicos de Mendoza En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consistió en un aumento salarial del 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026 para los profesionales de la Salud.

Mariana Lima directora general de Recursos Humanos destacó que con el acuerdo "se demuestra la voluntad permanente de diálogo desde el Gobierno provincial con las distintas representaciones sindicales de los distintos sectores”.

Tras esta firma, el Gobierno Provincial logró 11 acuerdos salariales para la segunda mitad del año con el personal de Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Instituto de Juegos y Casinos, los regímenes 15 de la sanidad, 5 de la administración central, para los licenciados en enfermería y los profesionales de la Salud.