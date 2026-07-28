Kristalina Georgieva visita Vaca Muerta en un gesto de respaldo al plan económico de Javier Milei
La agenda de la titular del FMI incluye una recorrida por Vaca Muerta, donde fue recibida por las autoridades de YPF. El Gobierno pretende exhibir el potencial exportador del yacimiento y ratificar su compromiso con las metas económicas.
En el marco de una agenda oficial que incluyó reuniones clave con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, protagoniza este martes un hecho inédito para la industria energética nacional: visita por primera vez el yacimiento no convencional de Vaca Muerta.
La titular del organismo internacional arribó al país tras una invitación del jefe de Estado y se traslada a la provincia de Neuquén para recorrer el bloque Loma Campana, uno de los desarrollos emblemáticos del área, donde fue recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Vaca Muerta como ancla de estabilidad y divisas
La elección del centro de operaciones neuquino responde a la estrategia del Ejecutivo nacional de exhibir ante el FMI la capacidad técnica del país para transformar su matriz energética y garantizar un flujo constante de exportaciones en los próximos años:
Inédita presencia institucional: se trata de la primera visita de una máxima autoridad del FMI a la formación de hidrocarburos no convencionales.
Proyección exportadora: desde la Casa Rosada remarcan que el complejo petrolero y gasífero será una pieza central para el fortalecimiento de las reservas internacionales y el logro de la estabilidad macroeconómica.
Señal de respaldo: la recorrida es interpretada en el ámbito financiero como un aval al potencial del sector productivo local en el marco del programa económico vigente.
Revisión de metas fiscales e impacto macroeconómico
La gira de Kristalina Georgieva en Argentina se da en un clima de estrecha relación entre la conducción del Fondo y el Palacio de Hacienda. El ministro Luis Caputo ratificó la fluidez del vínculo de trabajo y destacó la importancia de la visita para consolidar el apoyo del organismo multilateral.
En el plano técnico, el encuentro servirá para repasar la evolución del programa económico. A diferencia de instancias previas, la mirada del Fondo se posa con especial atención sobre el cumplimiento de las metas fiscales:
- Números de junio: el Sector Público Nacional reportó un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo por más de un billón de pesos.
- Explicación oficial: fuentes gubernamentales justificaron el saldo por el impacto de pagos estacionales (aguinaldos) y diferimientos en la percepción del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.
- Objetivo 2026: el Poder Ejecutivo ratificó ante el organismo la meta de consolidar un superávit primario del 1,4% del PBI hacia el cierre de 2026.