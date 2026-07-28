Una por una, todas las visitas de los directores gerentes del FMI a la Argentina desde 1983

La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , muestra un fuerte respaldo político con quien es su principal deudor. Además, de apoyo al programa económico y con la mira puesta en los dólares que generará Argentina con Vaca Muerta , por eso su visita este martes al yacimiento neuquino.

Pero, a su vez, la llegada de Georgieva se encuedra dentro de una serie de visitas de las máximas autoridades del organismo internacional al país, aunque en diferentes contextos.

En la década de los 90', bajo la presidencia de Carlos Menem, vino en reiteradas ocasiones el director gerente del FMI Michel Camdessus.

La última vez que un director del FMI viajó a Argentina especialmente para ver a un presidente fue en 2003, cuando el entonces director gerente del organismo, Horst Köhler , arribó a Buenos Aires en medio de la crisis institucional, económica y social, para reunirse con el recientemente asumido Néstor Kirchner .

"Piden al FMI que no ahoguen el crecimiento", fue la tapa de Clarín sobre la visita de Köhler. El FMI había mantenido una reunión con Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, donde discutieron un acuerdo a tres años. Como así también con empresarios, quienes alertaron por la interrupción de la reactivación económica si se profundizaba el ajuste como exigía el Fondo.

Antes, Köhler visitó de manera fugaz el país en 2000, en una gira por países de Latinoamérica tras asumir el mando del Fondo Monetario. Más adelante, en septiembre de 2004, su sucesor, Rodrigo de Rato, en el marco de una gira regional

Lagarde con Macri

En 2018, Christine Lagarde se reunió en Argentina con el expresidente Mauricio Macri a fines de 2018. Sin embargo, esto se desarrolló en el marco del G20 organizado en Buenos Aires. No se trató de una visita especial como la de Georgieva.

Christine Lagarde y Mauricio Macri. NA

En junio de ese año, habían firmado el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional. Y, en septiembre Macri cenó con la titular del FMI en ese entonces y expresó: "Espero que todo el país se enamore de Christine Lagarde".