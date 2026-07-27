"Se le apagó la tele" a Kristalina Georgieva: el insólito blooper en pleno discurso junto a Luis Caputo

Mientras la directora del FMI hablaba en el Ministerio de Economía, hubo un inconveniente técnico que interrumpió el discurso de Kristalina Georgieva.

Este lunes, tras su llegada a la Argentina, Kristalina Georgieva visitó el Ministerio de Economía. Allí, tras una reunión con Luis Caputo, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un discurso donde destacó aspectos claves de la gestión del país en el marco del programa económico que lleva a cabo.

Sin embargo, ocurrió un problema técnico que frenó con la palabra de la economista búlgara, y el momento llamó la atención de los presentes.

Video: el blooper en el discurso de Kristalina Georgieva Mientras Georgieva reflexionaba sobre el progreso de la economía argentina, la cual "se está desempeñando mucho mejor" aunque la gente tiene "temores" del pasado, de repente, el televisor que estaba detrás suyo mostrando el logo del Ministerio de Economía, se apagó. Segundos más tarde, se veía la pantalla con "lluvia gris", y el display del técnico intentando reconectarla lo que sería una computadora.