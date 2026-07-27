Kristalina Georgieva: "No vemos necesidad de que Argentina tenga que solicitar un financiamiento adicional"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , arribó al país y mantuvo una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

La titular del FMI ponderó positivamente el crecimiento de la actividad económica, traccioanada por el sector energético, la minería y el campo; pero pidió que el Gobierno enfoque reformas para empujar sectores como la construcción, servicios y la logística.

"Lo importante es el progreso de la estabilidad macro-financiera desde el 2023. Lo que tenemos hoy es que todos los indicadores muestran una escena más saludable, desde la posición fiscal, que es fuerte, el déficit primario que cambió a un superávit. A su vez, la inflación disminuyó del 210% al 30%, y la acumulación de divisas va a fortalecer las reservas de acá en adelante, la confianza del mercado ha vuelto", expresó Georgieva.

En otro tramo de la conferencia, Georgieva fue consultada respecto de los "riesgos políticos" de cara a las elecciones 2027. "Los riesgos siempre están, tienen que gestionarse, se administran construyendo políticas fuertes, construyendo amortiguadores fuertes. Los países no pueden predecir lo que pase, pero si tienen control sobre las políticas, esa es la mejor forma", dijo.

"No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo", agergó respecto a eventuales necesidades de financiamiento.

Debate sobre la economía

La titular del Fondo destacó el dinamismo de la economía argentina, traccionado por los sectores de oil and gas, mineria, y campo. "Ese desempeño tambien se esta arraigado en la mejora de al confianza en la eco argentina,

"Es más dificil elevar la economía en sectores como construcción, servicios y logistia. Por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo debe dirigirse a esos sectores", agregó.

"Cuando miramos el aumento de la informalidad es preocupante, el mercado laboral no es suficientemente vibrante, más allá de los sectores que están entregando un crecimiento", cerró Georgieva.