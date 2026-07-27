Argentina es el principal deudor del FMI: tiene pendiente US$59.000 millones y representa el 35% del total

La llegada de Georgieva a Argentina busca mostrar apoyo del FMI a su principal deudor, Argentina, que contiene más de un tercio del total de los créditos.

La llegada de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), busca mostrar fuerte apoyo con su principal deudor: Argentina la nación más endeudada con el organismo, contiene más de un tercio del total de los créditos pendiente de devolución.

El país mantiene hoy un crédito pendiente de devolución por US$59.147 millones con el FMI (42.552 millones de derechos especiales de giros –DEGs-), que representa un 35% de toda la cartera del Fondo. A su ves, implica más de cuatro veces el saldo de Ucrania, el segundo mayor, que le dieron sólo un cuarto de ese monto y con destino de reconstruirse por los azotes de la guerra.

El ranking Argentina US$59.147 millones. Ucrania US$14.681 millones. Pakistán US$11.326 millones. Ecuador US$9.894 millones. Egipto US$9.537 millones. Costa de Marfil US$5.760 millones. Bangladesh US$3.987 millones. República democrática del Congo US$3.373 millones. Angola US$3.140 millones. Costa Rica US$2.466 millones. La agenda de Goergieva en el país La agenda oficial de Kristalina Georgieva contara con varias reuniones con el Gobierno para analizar la marcha del programa económico, las perspectivas para el segundo semestre y revisar las metas pactadas. Comenzará el lunes con un encuentro en la Casa Rosada junto al presidente, Javier Milei, y, posteriormente, mantendrá una reunión de trabajo con el minsitro de Economía, Luis Caputo, y el resto del equipo económico.