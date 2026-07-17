El FMI liberó US$346 millones para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) autorizó a Venezuela a acceder a 346 millones de dólares de sus propios recursos para financiar las tareas de recuperación y reconstrucción tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El anuncio fue realizado este viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , quien explicó que los fondos permitirán asistir a las familias afectadas y avanzar en la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios públicos esenciales en las zonas más golpeadas por el desastre.

La mandataria agradeció públicamente a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva , por el respaldo brindado y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la liberación de esos recursos.

"Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país", expresó Rodríguez a través de un comunicado oficial.

La liberación del dinero llega después de las gestiones iniciadas por el gobierno venezolano para acceder a recursos depositados en el organismo internacional.

Días atrás, la vocera del FMI, Julie Kozack, explicó que ambas funcionarias dialogaron sobre la utilización del denominado tramo de reserva, un mecanismo que permite a los países miembros disponer rápidamente de liquidez para atender situaciones de emergencia.

Ese instrumento es diferente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el Fondo, que representan unos 4.500 millones de dólares, elevando los activos venezolanos en el organismo a cerca de 5.000 millones de dólares.

Según el FMI, estos recursos pueden movilizarse de manera inmediata para responder a las necesidades humanitarias generadas por la catástrofe.

Más de 5.000 muertos y miles de personas sin hogar

El doble terremoto ocurrido el 24 de junio dejó un saldo superior a 5.000 víctimas fatales, más de 16.700 heridos y alrededor de 18.000 personas sin vivienda, especialmente en la región de La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Las autoridades venezolanas estiman que esa cifra podría incrementarse a medida que concluyan las inspecciones sobre edificios que permanecen en pie, pero presentan daños estructurales.

De manera preliminar, el Gobierno calcula que serán necesarias unas 25.000 viviendas para responder a la emergencia habitacional generada por el desastre.

Se reactivó el vínculo con el FMI

Las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional se retomaron en abril de este año, luego de permanecer suspendidas desde 2019.

Desde entonces, ambas partes mantienen contactos técnicos para avanzar en la normalización de los vínculos financieros y facilitar que el país vuelva a acceder, en el futuro, a distintos instrumentos de financiamiento del organismo internacional.

En paralelo, Rodríguez informó recientemente que también solicitó al rey Carlos III la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, al considerar que esos activos son fundamentales para afrontar la reconstrucción del país tras la tragedia.

FUENTE: EFE