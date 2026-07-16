El tributo a las víctimas del terremoto en Venezuela que paralizará al mundo en el medio tiempo de la final.

La música unirá al planeta. La final de la Copa del Mundo tendrá un intermedio dedicado a la memoria, la esperanza y la reconstrucción. Se hará un sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela.

NA Para Venezuela: un mensaje de unión El espectáculo del medio tiempo del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se transformará en un emotivo escenario. Los organizadores preparan una presentación de gran escala para rendir un sentido tributo a las víctimas del reciente sismo en Venezuela. Este desastre natural conmovió a la comunidad internacional, que ahora se une para enviar fuerza a la nación sudamericana.

Shakira brilló en la apertura de la Copa del Mundo. Foto: captura de video / ESPN. El prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel liderará este segmento artístico junto a los jóvenes músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Su participación llevará un mensaje de hermandad profunda y resiliencia a través de la música clásica. Los artistas demostrarán el poder del arte para levantar a un pueblo en los momentos difíciles.