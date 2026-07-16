Un periodista español desafió a Argentina previo a la final del Mundial 2026: "No saben lo que se les viene".

La previa de la final del Mundial entre Argentina y España comenzó a jugarse fuera de la cancha. El periodista español Josep Pedrerol, conductor del popular programa El Chiringuito, lanzó una desafiante advertencia dirigida a los hinchas argentinos que rápidamente se viralizó y generó un intenso debate en las redes sociales.

"Que disfruten, no saben lo que les viene", afirmó el presentador catalán luego del triunfo de la Selección de Lionel Scaloni por 2-1 frente a Inglaterra, resultado que le dio el pasaje al encuentro decisivo del próximo domingo.

Pero no se quedó allí. En el mismo editorial sostuvo que "los argentinos ya creen que son campeones" y que viven el clima previo a la definición como si el título ya estuviera asegurado.

Las declaraciones fueron interpretadas por muchos como una provocación para alimentar la expectativa de una final que promete ser una de las más atractivas de los últimos años. Sin embargo, quienes siguen habitualmente El Chiringuito remarcaron que el programa suele apelar a un tono provocador y a los cruces entre sus panelistas para generar debate.

De hecho, el ciclo reúne con frecuencia a periodistas y exfutbolistas españoles y argentinos, entre ellos el exarquero Jorge D'Alessandro, uno de los principales defensores del proceso encabezado por Lionel Scaloni. También participa Edu Aguirre, cercano a Cristiano Ronaldo y habitual crítico de Lionel Messi.

Periodista español desafió a Argentina: "No saben lo que les viene en la final"

Una chicana tras los elogios

Las recientes declaraciones de Pedrerol llamaron la atención porque días atrás había elogiado públicamente a la Selección argentina tras la victoria sobre Egipto.

En aquella oportunidad destacó el liderazgo de Lionel Messi y cuestionó a quienes minimizaban el rendimiento del conjunto albiceleste. Incluso reconoció que le emocionó ver las celebraciones de los hinchas argentinos y defendió el mérito del equipo dirigido por Scaloni.

Una final cargada de historia

España también llega con argumentos para ilusionarse. El conjunto europeo eliminó a Francia por 2-0 en semifinales y buscará sumar el título mundial al campeonato continental que obtuvo recientemente.

Argentina, en tanto, intentará conquistar una nueva Copa del Mundo y estirar una racha que también incluye la obtención de la Copa América y la Finalissima, precisamente frente al seleccionado español, un duelo que aún permanece pendiente.