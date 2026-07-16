La importante decisión que tomaría Scaloni en la Selección argentina para la final contra España

La Selección argentina se entrenó por última vez antes de viajar a Nueva Jersey y Lionel Scaloni analiza aplicar una de las medidas más frecuentes de su ciclo.

Después del festejo inolvidable ante Inglaterra, en la Selección argentina ya dieron vuelta la página. El equipo de Lionel Scaloni se entrenó por última vez en Atlanta horas antes de viajar a Nueva Jersey, donde el próximo domingo enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026.

Si bien se trató de una práctica "liviana" tras lo que fue el épico triunfo frente a los británicos, el DT campeón del mundo ya empezó a planificar el duelo definitorio en el MetLife y la principal novedad respecta a la posible formación albiceleste.

Según informó el periodista Gastón Edul, Scaloni no repetirá el once de la semifinal. La explicación tiene lógica: enfrente habrá un rival completamente distinto. La España de Luis de la Fuente propone un juego de posesión, presión alta y mucha movilidad, por lo que el cuerpo técnico considera que el plan que funcionó contra los ingleses no necesariamente será el ideal para la final.

#SelecciónMayor ¡De nuevo a los trabajos!



No vamos a parar. Esto sigue gente. Dale que queda otro pasito más. #TodosJuntos pic.twitter.com/S5tKkyHa5H — Selección Argentina (@Argentina) July 16, 2026 Quiénes podrían meterse entre los once de Argentina para enfrentar a España en la final En principio, uno de los nombres que tiene grandes chances de volver al equipo titular es Rodrigo De Paul. El Motorcito, que fue suplente por primera vez en mucho tiempo (lo reemplazó Giuliano Simeone), ingresó muy bien en el complemento y recuperó terreno en la pelea por un lugar entre los titulares.

La otra duda fuerte, como ya es habitual, pasa por el lateral derecho. Nahuel Molina no terminó de convencer ante Inglaterra, sobre todo por la acción del gol de Antony Gordon, en la que quedó desacomodado. Habrá que ver eso le hace ganar casilleros a Gonzalo Montiel, que encima viene de tener un gran siendo parte de la histórica remontada.