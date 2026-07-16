La postal de Lionel Messi durante el sorteo ante Inglaterra que impactó a los argentinos: ¿emuló a Maradona?

Cuando el árbitro lanzó la moneda, Lionel Messi tuvo un gesto idéntico a uno que inmortalizó Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986.

A veces, los partidos empiezan mucho antes del pitazo inicial. Y en la previa del épico triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 hubo una imagen de Lionel Messi que, para muchos, fue una nueva señal del destino.

Mientras el árbitro Ismail Elfath realizaba el tradicional sorteo junto a los capitanes, el 10 no siguió el recorrido de la moneda. Su mirada estaba clavada en Harry Kane. El delantero inglés, en cambio, observaba el lanzamiento al aire sin advertir que Messi no le quitaba los ojos de encima.

El detalle quedó registrado por las cámaras y, apenas terminó el encuentro, se volvió viral. No tardaron en aparecer las comparaciones con una de las fotos más emblemáticas de Diego Armando Maradona en los Mundiales.

Video: Messi tuvo un gesto idéntico al de Maradona en el 86 Al igual que Maradona en el 86: Messi miró fijo a Harry Kane en el sorteo de Argentina-Inglaterra. Video: ESPN En la previa del Argentina-Italia de México 1986, el Pelusa protagonizó una escena casi calcada: mientras Gaetano Scirea miraba la moneda del sorteo, Diego lo observaba fijamente. Una postal que quedó inmortalizada y que ahora pareció revivir con Messi y Kane en Atlanta.