Bellingham rompió el silencio tras su cruce con Messi y reveló qué se dijeron en pleno Argentina-Inglaterra

Bellingham aclaró el intercambio que tuvo con el capitán argentino durante el PT y desmintió que hubiera existido un insulto o una discusión subida de tono

Uno de los momentos más comentados de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra no fue un gol ni una atajada, sino el cruce que protagonizaron Lionel Messi y Jude Bellingham durante el primer tiempo. Las imágenes del capitán argentino reaccionando con un gesto de sorpresa alimentaron todo tipo de especulaciones en las redes sociales, aunque el propio mediocampista inglés salió a explicar lo que realmente ocurrió.

JAJAJA, LA MIRADA DE MESSI A BELLINGHAM.



“¿AH, SI?, ¿AH, SI?”. pic.twitter.com/PeqEy0Zp9H — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026 Una vez finalizado el encuentro, que terminó con triunfo 2-1 para la Scaloneta, Bellingham bajó el tono a la polémica y aseguró que todo se trató de una conversación vinculada a una jugada puntual: “Estábamos hablando de una falta. En realidad no hubo nada malo. Estoy seguro de que todos harán su trabajo y exagerarán el asunto, pero para mí no hubo nada que mereciera la pena mencionar”, explicó en la zona mixta.

El futbolista del Real Madrid también reveló qué le dijo a Messi durante ese intercambio: “Pensaba que se refería a un error que había ocurrido antes, así que le dije: ‘Estoy hablando de la falta que fue contra mí’. Después le comenté algo como: ‘Sos lo suficientemente fuerte como para aguantarlo’. Fue una conversación completamente normal”, aclaró.

Bellingham aclaró su fuerte cruce con Messi X @ChetaBack Más allá de la derrota que dejó a Inglaterra sin final, Bellingham destacó la posibilidad de compartir la cancha con el capitán argentino: “Para mí fue un honor jugar contra Messi. No hubo ninguna disputa ni ningún problema entre nosotros. La derrota duele mucho, pero enfrentar a un jugador como él fue un privilegio”, sostuvo.