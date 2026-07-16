La historia del papá de Jude Bellingham: metió más de 700 goles

Jude Bellingham , la imagen de la estrella del Real Madrid apenas terminó el partido, abrazó a su padre. Lo que esconde este gesto es una historia de disciplina y amor.

Mark Bellingham es el hombre detrás del éxito del jugador inglés. Durante su juventud, destacó como un delantero letal en el fútbol amateur del Reino Unido, logrando registrar una marca impresionante de más de 700 goles anotados.

A la par de su pasión por el balón, Mark trabajaba largas jornadas como sargento en la policía de West Midlands. Su formación en la fuerza policial le otorgó una estructura mental basada en el orden, la constancia y la rectitud.

Esos mismos valores fueron transmitidos a sus hijos desde muy pequeños. El exoficial sacrificó gran parte de sus horas libres y fines de semana para llevar a Jude a sus entrenamientos sin importar la distancia.

Para el volante de la selección inglesa, su papá representa su primera gran inspiración deportiva y su ejemplo a seguir. Verlo jugar en las canchas locales fue el motor definitivo que lo motivó a dedicarse de lleno a esta disciplina.

Con el ascenso meteórico de su hijo a la élite europea, el padre decidió retirarse de su labor policial. Desde ese instante, asumió la tarea de manejar el destino deportivo de sus hijos.

El reciente y cariñoso abrazo capturado por las cámaras al perder el pase a la final del Mundial contra Argentina, simboliza la recompensa de años de esfuerzo compartido. Es el agradecimiento público de una estrella mundial hacia el mentor que lo guio con paso firme en cada etapa de su vida. Esta historia demuestra que el triunfo deportivo no se construye en solitario.