En el Chiringuito volvieron a acusar a la FIFA de favorecer a Argentina y a Messi en el Mundial

Mientras Argentina sigue avanzando en el Mundial 2026 , en España volvió a instalarse un debate que ya había aparecido durante Qatar 2022. En el programa El Chiringuito de Jugones , varios panelistas sostuvieron que la Selección está siendo favorecida por la FIFA y que existe un interés para que Lionel Messi llegue lo más lejos posible en el torneo.

Las declaraciones llegaron después del triunfo argentino sobre Egipto, un partido que también dejó polémicas arbitrales y que fue uno de los principales temas de discusión en el popular ciclo conducido por Josep Pedrerol.

Las declaraciones más fuertes llegaron desde el sector más identificado con el Real Madrid dentro del programa. Tomás Roncero y Juanma Rodríguez encabezaron una serie de críticas que apuntaron directamente contra Gianni Infantino, el arbitraje y hasta el lugar que ocupa Lionel Messi en la historia del fútbol.

Tomás Roncero, histórico panelista de El Chiringuito , cuestionó públicamente la actitud de Infantino durante los partidos de la Selección. Según sostuvo, el dirigente no disimula su entusiasmo cuando juega Argentina y eso, a su entender, refleja un interés para que el equipo de Lionel Scaloni llegue a las instancias decisivas.

Según su mirada, Infantino ni siquiera intenta ocultarlo. Roncero afirmó que durante los partidos reacciona de manera muy diferente cuando convierte Argentina que cuando lo hace su rival y sostuvo que esa actitud termina bajando un mensaje a los árbitros.

El periodista, vestido con la camiseta de la selección de Inglaterra, también recordó una jugada de la primera fecha en la que, según él, Messi debió haber sido expulsado. En ese contexto afirmó que una tarjeta roja habría cambiado el desarrollo del Mundial y utilizó ese episodio como otro argumento para sostener que existe un trato diferente hacia el capitán argentino.

Además, Roncero recurrió a una estadística para reforzar su postura. Comparó la cantidad de penales recibidos por Argentina en sus últimos doce partidos mundialistas con los de otras selecciones como España y Francia, y aseguró que la Albiceleste cuenta con un respaldo arbitral en las jugadas dudosas.

La frase sobre Messi que encendió otra vez la polémica

El Chiringuito de Jugones

Otro de los panelistas que respaldó esa teoría fue Juanma Rodríguez. El periodista planteó que el debate no pasa por discutir quién es el mejor futbolista de la historia, sino por analizar lo que, según su visión, ocurre con Argentina durante este Mundial, aunque lanzó una frase que rápidamente llamó la atención.

Rodríguez sostuvo que las protestas tras el partido con Egipto no son exclusivas de España. Como ejemplo mencionó el descontento que, según dijo, existe entre los hinchas egipcios y remarcó que las críticas apuntan al desarrollo del torneo y no únicamente a la figura de Messi.

Sin embargo, fue una frase sobre el capitán argentino la que terminó llamando más la atención. En medio del debate aseguró que Messi está "entre los diez o quince mejores jugadores de la historia", una afirmación que rápidamente generó repercusión por tratarse de una valoración muy alejada del consenso futbolero que suele ubicar al rosarino como indiscutido en el primer lugar.

El arbitraje también dividió al panel

El Chiringuito de Jugones

La polémica continuó con la consigna que planteó Josep Pedrerol. El conductor preguntó directamente si el árbitro había favorecido a Argentina frente a Egipto.

Las respuestas dejaron expuesta la división dentro del programa. Varios panelistas respondieron de manera categórica que sí e incluso algunos aseguraron que "como todos los árbitros" terminan beneficiando a la Selección o que "ante la duda" las decisiones siempre favorecen al equipo argentino.

Sin embargo, no todos coincidieron con esa mirada. Algunos integrantes del panel consideraron que el arbitraje fue correcto o, en todo caso, que las jugadas polémicas eran discutibles, pero sin una ayuda deliberada hacia Argentina.

El principal defensor de esa postura fue el periodista argentino Matías Palacios, quien afirmó que el francés François Letexier tuvo una actuación "perfecta" en todas las acciones polémicas del encuentro. A él también se sumó Jorge D'Alessandro, quien sostuvo que le había parecido un buen arbitraje.

Un debate que vuelve cada vez que Argentina avanza

Las declaraciones de Roncero, Rodríguez y equipo no sorprenden demasiado en Argentina. Durante el Mundial de Qatar 2022, varios de los mismos panelistas ya habían sostenido teorías similares mientras la Selección avanzaba hacia el título.

Cuatro años después, el discurso parece repetirse casi sin cambios. Mientras la Selección ya piensa en los cuartos de final, el foco dejó de estar únicamente en cómo juega el equipo de Lionel Scaloni y pasó a concentrarse, otra vez, en las sospechas sobre el arbitraje, la FIFA y el supuesto respaldo a Lionel Messi, una narrativa que vuelve a ganar espacio cada vez que Argentina se acerca a una nueva definición mundialista.

Ahora, con la Selección nuevamente en carrera por el campeonato, ese discurso volvió a instalarse en uno de los programas deportivos más vistos de España y el mundo. Entre acusaciones de favoritismo, críticas al arbitraje y defensas de las decisiones tomadas por los jueces, el avance argentino volvió a convertirse en uno de los principales temas de discusión fuera de la cancha.