"Me clavó las uñas": el violento ataque de la seguridad de Tini Stoessel a un periodista que generó polémica

Este sábado por la noche, en el marco del triunfo por 3 a 1 de la Selección Argentina frente a Suiza, el ambiente en el Estadio Kansas se vio opacado por un repudiable episodio. Martín Salwe , cronista de la señal América TV, fue agredido por el personal de seguridad que escoltaba a Tini Stoesse l hacia su vehículo.

El incidente ocurrió a la salida de la cancha, en una calle pública que funciona como vía de escape desde el doble VIP para los familiares de los jugadores y celebridades. Según relató el propio Salwe en Infama, él y su camarógrafo, Sergio, se acercaron para registrar la salida de la pareja de Rodrigo De Paul.

"Nos acercamos con respeto, sólo para dejar un registro de Tini. A mí me sorprendió que, ni bien sale Tini, fueron de prepo de una directo a tapar las cámaras", relató el cronista sobre el inicio del altercado.

Las grabaciones difundidas muestran cómo la cantante apenas le dirige la mirada al periodista cuando este le pide a los gritos un saludo para Argentina. Inmediatamente, uno de los efectivos, que se comunicaba en inglés, interviene bajando la cámara de forma hostil. La situación escaló cuando otro de los miembros de seguridad empujó fuertemente a Salwe , quien intentó defenderse de la embestida para buscar otro ángulo cerca de la camioneta.

Las consecuencias físicas quedaron a la vista de todos. En la grabación, se ve al periodista con marcas y arañazos sangrantes en sus pectorales, producto del forcejeo con los agentes. "Me explicaba que no podía grabar, cuando sí podía hacerlo, mientras me clavaba las uñas en el pecho. Cuando retira, tira para abajo y me rompe la piel" , detalló Salwe , aún con las marcas de la agresión directa completamente visibles.

"Acá el seguridad americano es muy hostil, del cuerpo a cuerpo, enseguida te ponen la mano en el pecho", lamentó el cronista, remarcando que este nivel de violencia no es habitual en Buenos Aires. Pese al mal momento, el comunicador desligó a la cantante del hecho, asegurando que no hace responsable a Tini, aunque remarcó que alguien fue el encargado de contratar a esa seguridad privada.

La palabra de la madre de Tini y el origen de la custodia

Ante la rápida viralización de las impactantes imágenes, el entorno familiar de la artista decidió intervenir para intentar calmar las aguas. Mariana Lucía Muzlera, madre de Tini Stoessel, se comunicó con la producción de Infama para realizar una importante aclaración sobre el cuerpo de seguridad involucrado.

Muzlera aseguró que su hija no tiene seguridad privada en Miami y detalló que únicamente utiliza custodia cuando se mueve y tiene shows pautados. Al no haber estado presente en las inmediaciones del Estadio Kansas, la madre de la artista remarcó que desconoce el origen de los agentes que intervinieron de forma tan violenta.