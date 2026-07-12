Rodrigo De Paul se emocionó al hablar de Tini Stoessel tras el triunfo de la Selección y abandonó una nota

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Suiza, el centrocampista protagonizó un conmovedor momento frente a las cámaras.

El pase a las semifinales de la Copa del Mundo dejó los ánimos a flor de piel en toda Argentina. Luego del partido contra Suiza que culminó 3 a 1 a favor del conjunto albiceleste en el tiempo extra, Rodrigo De Paul se detuvo para dialogar con la prensa sobre el desempeño del equipo.

Sin embargo, la conversación tomó un giro profundamente personal cuando le consultaron por el acompañamiento de Martina Stoessel, quien logró verlo antes del juego.

Rodrigo De Paul: "Mi gran compañera" Al hablar de lo que la cantante significa en su vida diaria y en su carrera, el "Motorcito" de la Scaloneta se mostró visiblemente sensible. "No puedo hablar mucho de ella. Es una gran mujer y mi gran compañera y ya está...", llegó a expresar el futbolista, con evidente emoción.

Superado por la carga emotiva del momento y la adrenalina del reciente pase a la semifinal, De Paul no pudo continuar articulando palabras. Con un gesto de disculpa hacia el cronista, dio media vuelta y se retiró directamente hacia la zona de los vestuarios para reunirse con sus compañeros.