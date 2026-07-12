Karina La Princesita reveló que casi pierde dos dedos y lo vinculó a la advertencia de un pastor: "Incitando"

En una entrevista, la referente relató un dramático accidente y explicó cómo este episodio se conectó con su hit y a las palabras de su guía espiritual.

Karina "La Princesita" sorprendió en el programa Otro día perdido al compartir una historia inédita sobre los inicios de su carrera y las consecuencias inesperadas de su hit "Con la misma moneda". Durante la charla con Mario Pergolini, la cantante recordó su época religiosa y cómo un consejo desoído terminó convirtiéndose en una vivencia que marcó su vida.

Según relató la artista, antes de lanzar la canción que la catapultaría a la fama, decidió compartirla con su guía espiritual. "Yo iba a la iglesia cristiana y bueno, en síntesis, le muestro la canción al pastor", comenzó explicando Karina. La respuesta que recibió no fue la esperada, ya que le advirtieron sobre el mensaje físico que acompañaba al estribillo. "Me dice: 'Fijate porque estás incitando a que la gente...'", recordó, en referencia a la clásica seña de los cuernos.

Karina La Princesita: "Aprendí una lección" La letra, que reza "Con la misma moneda te podés ir feliz, ahora tenés la marca y me la debés a mí", venía acompañada inevitablemente por el gesto del público. "Yo no lo hacía pero la gente sola después lo hizo", aclaró la cantante. A pesar de la advertencia, Karina decidió seguir adelante con el lanzamiento priorizando su intuición profesional: "Yo elegí lo que supuse que iba a estar bien".

Sin embargo, el relato tomó un tono más oscuro al recordar lo que sucedió tiempo después de alcanzar el éxito. "Con el tiempo tengo un accidente y me lastimo mucho la mano", detalló. La gravedad de la lesión la llevó al quirófano con un panorama desalentador por parte de los profesionales de la salud. "El doctor me dice, 'va a haber que extirparte los dedos, se te cortaron los nervios'", confesó Karina, revelando el detalle más impactante de la historia: "Y eran justo estos dos dedos".

El desenlace de la historia llegó minutos antes de entrar a la sala de operaciones, de una manera que la artista define como milagrosa. "Me hacen el prequirúrgico y el doctor me dice 'bueno, firmá acá'. Voy a firmar y cuando me pasa la lapicera, me roza y le digo 'ay, me dio electricidad'", relató. Ante esta reacción, el médico comprobó que los nervios se estaban regenerando, salvando así sus dedos de la amputación.