Evangelina Anderson deslumbró con una bikini en homenaje a la Selección argentina

Mientras disfruta de unos días de vacaciones en Marbella, Evangelina Anderson lució un par de opciones de trajes de baño que fascinaron a sus seguidores.

Evangelina Anderson acompañó a la Selección argentina con un encendido posteo. Foto: Instagram @evangelinaanderson.

Evangelina Anderson está descansando en Marbella, y mientras el arrasador calor que está dominando en buena parte de Europa marca temperaturas extremadamente altas, la modelo viajó junto a sus hijas y algunas amigas para disfrutar de algunos días de playa.

En frecuente contacto con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, Anderson compartió algunas postales de su momento veraniego, musicalizando un video con el clásico La isla bonita, de Madonna, en una remezcla afro house.

Con una bikini en combinación con líneas azules y fondo celeste, acompañada por unos detalles en dorado, Evangelina Anderson completó el conjunto con accesorios como un sombrero, lentes de sol, aros, pulseras, un collar y anillos.

Evangelina Anderson, espléndida en bikini disfrutando del verano en Marbella En otro posteo, Anderson desmostró su pasión por la Selección argentina al posar desde la playa con una bikini estampada con los colores de la bandera nacional, y hasta el nombre de nuestro país en una de las piezas del traje de baño.