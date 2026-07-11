"El robo del siglo": las mujeres de la Selección Argentina se burlaron sin piedad de Kylian Mbappé

En medio de un divertido juego de preguntas, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni y Valentina Cervantes analizaron un dato clave del delantero francés.

Kylian Mbappé se convirtió en uno de los nombres más mencionados en la Argentina, no solo por su desempeño en el Mundial 2026 o sus idas y vueltas en las redes sociales, sino también por su presente sentimental. El atacante francés mantiene una reservada relación con la célebre actriz española Ester Expósito, un vínculo que ahora capturó la atención del entorno de la Scaloneta.

Desde los Estados Unidos, Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo —parejas de Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Lautaro Martínez— se animaron a participar de un divertido desafío propuesto por el conductor Joaquín El Pollo Álvarez. La consigna consistía en definir quién era la persona más beneficiada o favorecida dentro de diferentes parejas del ambiente público.

Una opinión polémica de las chicas de la Scaloneta Luego de analizar sus propias realidades hogareñas, las jóvenes pusieron el foco en el noviazgo entre el futbolista del Real Madrid y la protagonista de series internacionales. La conclusión del grupo frente a los micrófonos fue unánime y estuvo cargada de humor.

Las parejas de los futbolistas argentinos se sumaron a un divertido cuestionario sobre el ambiente del espectáculo. Captura Youtube @lodelpollo "Es el robo del siglo", lanzó Agustina Gandolfo entre risas, abriendo el debate. "Mal, terrible", coincidió de inmediato Carolina Calvagni. Por su parte, Valentina Cervantes aportó su mirada con total espontaneidad y sumó: "Roba él. Re chorro", dejando en claro que, para ellas, el delantero es el gran afortunado en esta historia de amor.