Impactante: Valentina Cervantes mostró un look mundialista de 7 millones de pesos

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, apareció en redes con un look carísimo que no dejó a nadie indiferente. No te pierdas los detalles en la nota.

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández y mamá de sus dos hijos, se tomó una foto desde el auto con un conjunto deportivo de la marca Alo Yoga en tonos celeste y blanco, pero lo que realmente llamó la atención fueron los accesorios de lujo que eligió para completarlo.

La influencer lució un buzo con cierre y una minifalda a juego en celeste pálido, combinados con una musculosa blanca debajo. Un look cómodo y descontracturado, perfecto para un día de partido en Dallas, al cual sumó unos anteojos de sol negros de la firma francesa Celine.

Como si eso fuera poco, el detalle que realmente elevó el outfit fue un bolso Louis Vuitton de jean azul, con el monograma clásico de la marca y terminaciones en cuero color suela.

Aunque el modelo exacto ya no está disponible en la web oficial de la firma, otros diseños similares con el mismo material y detalles rondan los precios que van de los 2090 a los 4850 dólares, una cifra que habla por sí sola de la exclusividad del accesorio.