Valentina Cervantes se alistó para apoyar en el Mundial: este es el look que se puso

No te pierdas todas las fotos y detalles del look de Valentina Cervantes en su viaje a Kansas City para apoyar a Enzo Fernández.

Valentina Cervantes viajó a Kansas City para acompañar y apoyar a Enzo Fernández en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La influencer y esposa del mediocampista llegó junto a sus hijos, Benja y Olivia, con un look comfy que reflejó el ADN relajado de su marca, Twenty Four.

Apostó por un dos piezas de jogging y buzo oversize negro con capucha y el logo de la firma en la espalda, perfecto para un viaje largo donde lo que menos se necesita es una prenda ajustada que te apriete después de horas sentada en un asiento de avión. Llevó también una musculosa blanca que se asomaba por debajo del buzo.

Como complemento, llevó un bolso de Chanel en formato maxi, negro y de cuero, con cadena dorada. El bolso agregó la dosis de lujo clásico que elevó el outfit y contrastó con la impronta descontracturada del look.

En cuanto al beauty look, Valentina eligió un make up natural con una base liviana, y destacó la mirada con máscara de pestañas que le dio profundidad a los ojos. Por último, llevó su pelo suelto y prolijo, con ondas naturales que le dieron un aire más descontracturado pero cuidado.