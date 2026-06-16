Sol Pérez mostró su look más escandaloso: "Hoy vinimos tranquilos"

La panelista de Gran Hermano, Sól Perez, sorprendió a sus seguidores con un escandaloso look que no dejó a nadie indiferente.

En su participación como analista en Gran Hermano, Sol Pérez deslumbró al aparecer con un crop top confeccionado enteramente en plumas naranjas.

El modelo se destacó por tener el cuello alto, unas hombreras exageradas y por dejar gran parte del abdomen a la vista. Sin embargo, contrastó la extravagancia de las plumas con un jean azul clásico y de tiro bajo, logrando un equilibrio que no es fácil de conseguir cuando se trabaja con un material tan llamativo como las plumas y un color tan fuerte como el naranja.

Lució unos aros argolla XL, y un beauty look que estuvo en manos del peluquero Camilo Durán y el maquillador Alan Elizalde. Ellos elevaron el estilismo a otro nivel, dejándole el pelo recogido en un rodete tirante con raya al costado y el flequillo hacia un lado; mientras, el maquillaje se enfocó en la mirada con un delineado cat eye negro, sombras en tonos tierra, máscara de pestañas y los labios en un tono nude.

"Hoy vinimos tranquilos", escribió ella con ironía en el posteo de fotos que hizo en Instagram, en colaboración con sus estilistas.