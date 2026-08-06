El pop que convirtió la moda en parte de la música
Una estrella pop lanzó un proyecto donde música, moda y cine forman una misma obra para explorar identidad, fama, imagen y cultura contemporánea.
En Londres (Reino Unido) Charli XCX convirtió música, moda, cine, pop y cultura en una propuesta artística con su séptimo álbum, Music, Fashion, Film. Lanzado el 24 de julio reúne 11 canciones y un largometraje en blanco y negro dirigido por la propia artista. El proyecto amplía su lenguaje visual mientras explora fama, identidad y espectáculo.
Tres mundos en un mismo proyecto
El título no es solamente una frase promocional. Music, Fashion, Film fue concebido alrededor de tres campos creativos que Charli XCX viene cruzando desde hace años. El álbum contiene 11 canciones y fue lanzado el 24 de julio de 2026. La portada reúne tres figuras asociadas a cada universo: John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese.
La estrategia convierte el disco en algo más cercano a una obra audiovisual que a un lanzamiento musical convencional.
Una película para escuchar un disco
El 25 de julio, NME (New Musical Express) informó sobre el lanzamiento del largometraje que acompaña el álbum. La película, dirigida por Charli, está filmada íntegramente en blanco y negro y contiene imágenes correspondientes a las 11 canciones, además de material detrás de escena e introducciones personales de la artista.
La música deja así de ser el único vehículo narrativo. Imagen, vestuario, montaje y performance forman parte de la misma construcción.
Del “Brat” al futuro
El proyecto llega después del impacto de Brat, difundido en 2024 y convertido en uno de los fenómenos culturales más reconocibles de la música pop reciente.
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La nueva obra no intenta repetir exactamente aquella fórmula. El álbum es una nueva etapa de una artista que continúa buscando formas diferentes de trabajar con pop, rock, hyperpop y experimentación.
La canción SS26 utiliza incluso el lenguaje de la moda para construir parte de su universo conceptual, mientras Rock Music explora una estética más cercana al rock.
La estrategia convierte a Charli XCX en algo más que cantante: marca, personaje, directora, intérprete y diseñadora de su propia imagen pública.
FUENTE: NME, 25/07/2026; Associated Press, julio de 2026; Apple Music; Variety Australia.