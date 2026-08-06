El pop que convirtió la moda en parte de la música

Una estrella pop lanzó un proyecto donde música, moda y cine forman una misma obra para explorar identidad, fama, imagen y cultura contemporánea.

Tres lenguajes. Música, moda y cine forman el concepto del nuevo proyecto de Charli XCX.

Charli XCX con el CD del disco, que tiene 11 canciones y un largometraje en blanco y negro dirigido por la propia artista. Instagram charli_xcx Tres mundos en un mismo proyecto El título no es solamente una frase promocional. Music, Fashion, Film fue concebido alrededor de tres campos creativos que Charli XCX viene cruzando desde hace años. El álbum contiene 11 canciones y fue lanzado el 24 de julio de 2026. La portada reúne tres figuras asociadas a cada universo: John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese.

Tres nombres: John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese representan los tres universos del proyecto. Enlace para acceder desde distintas plataformas musicales y de video: https://charlixcx.lnk.to/MusicFashionFilm charlixcx.lnk.to/MusicFashionFilm La estrategia convierte el disco en algo más cercano a una obra audiovisual que a un lanzamiento musical convencional.

Una película para escuchar un disco El 25 de julio, NME (New Musical Express) informó sobre el lanzamiento del largometraje que acompaña el álbum. La película, dirigida por Charli, está filmada íntegramente en blanco y negro y contiene imágenes correspondientes a las 11 canciones, además de material detrás de escena e introducciones personales de la artista.

La música deja así de ser el único vehículo narrativo. Imagen, vestuario, montaje y performance forman parte de la misma construcción.