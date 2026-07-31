Salió a la luz "Hoy Reggae", la primera colaboración entre Kapanga y Los Cafres

Kapanga continúa festejando sus 30 años de trayectoria con un nuevo adelanto del álbum que prepara para este aniversario. La banda presentó "Hoy Reggae", una colaboración junto a Guillermo Bonetto , cantante de Los Cafres, que ya está disponible en las plataformas digitales junto con su videoclip oficial.

La canción se suma a la serie de lanzamientos especiales que el grupo viene realizando durante este año y representa un nuevo encuentro entre dos referentes de la música argentina. Según explicaron, la colaboración surgió de manera natural después de interpretar el tema juntos en distintos conciertos, una experiencia que finalmente decidieron registrar en estudio para incorporarla al próximo disco de Kapanga.

Con la voz principal de Maikel y la participación de Bonetto, "Hoy Reggae" transmite un mensaje centrado en la esperanza, el amor y la celebración de la vida.

El nuevo sencillo gira en torno a la idea de que siempre existe una oportunidad para volver a empezar. La frase "Es tiempo de amar", que atraviesa la canción, resume el espíritu de una composición que invita a valorar los nuevos vínculos y los reencuentros personales.

Según la presentación del lanzamiento, el tema habla de esa vida que llega para transformar el presente, ya sea a través del nacimiento de un hijo, de una persona que aparece en el camino o del reencuentro con uno mismo.

La participación de Guillermo Bonetto aporta una identidad ligada al reggae argentino y refuerza el carácter de una colaboración que ya había sido bien recibida por el público durante sus interpretaciones en vivo.

Un videoclip con distintas generaciones como protagonistas

El estreno está acompañado por un videoclip dirigido por Octavio Lovisolo, donde los integrantes aparecen representados tanto en su infancia como junto a sus hijos.

La propuesta audiovisual acompaña el mensaje de la canción con imágenes que buscan transmitir serenidad, calma y afecto, reforzando el concepto de los lazos familiares y el paso del tiempo.

La producción artística estuvo a cargo de Martín "Moska" Lorenzo y Mariano Franceschelli.

Un nuevo adelanto del próximo disco de Kapanga

"Hoy Reggae" se incorpora a la lista de colaboraciones que Kapanga presentó durante las celebraciones por sus tres décadas de carrera. Anteriormente, la banda lanzó "El Mono Relojero" junto a Damas Gratis, "La Crudita" con Los Caligaris y Los Estrambóticos, "Desearía" con Bándalos Chinos y una versión en vivo de "No me sueltes" junto a MILO J, una interpretación que reflejó el encuentro entre distintas generaciones de músicos.

Todos estos lanzamientos formarán parte del próximo álbum del grupo.

Próximas fechas de Kapanga

Mientras continúa presentando nuevas canciones, Kapanga también confirmó una serie de recitales para las próximas semanas:

14 de agosto: Tribus, Santa Fe.

Tribus, Santa Fe. 15 de agosto: Club Paraguay, Córdoba.

Club Paraguay, Córdoba. 22 de agosto: La Segunda Arena, Rosario.

La Segunda Arena, Rosario. 29 de agosto: Teatro Flores, Ciudad de Buenos Aires.

Con "Hoy Reggae", la banda suma un nuevo capítulo a la celebración de sus 30 años, manteniendo la propuesta de revisitar parte de su repertorio junto a artistas invitados que forman parte de la historia de la música argentina.