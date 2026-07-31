Marc Anthony tendrá su esperado recital en Argentina: fecha, preventa de entradas y beneficios exclusivos

Tras una larga espera, la estrella internacional se presentará en Villa Crespo para repasar todos sus éxitos en vivo.

Marc Anthony tocará el 28 de octubre de 2026 en el estadio Movistar Arena. / Instagram @marcanthony

La esperada vuelta de Marc Anthony a los escenarios argentinos ya es una realidad. El astro de la salsa confirmó su regreso a Buenos Aires para reencontrarse con su público local el próximo 28 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.

Cuándo comprar las entradas para Marc Anthony en Argentina El ídolo boricua promete repasar los himnos infaltables de su extensa carrera musical. Instagram @marcanthony El espectáculo promete un recorrido por los éxitos más grandes de su trayectoria musical, además de sus producciones más recientes. La presentación en el recinto de Villa Crespo se perfila como una de las noches más convocantes de la agenda de shows internacionales del año.

La preventa de entradas se iniciará el lunes 3 de agosto a partir de las 16:00. Fenix Enterteinment Para aquellos que deseen asegurar su lugar en el evento, el proceso de comercialización de los tickets comenzará en los primeros días de agosto a través de la plataforma oficial del estadio.

La preventa exclusiva arrancará el lunes 3 de agosto de 2026 a las 16:00. Este primer período de compra estará destinado a los clientes de Banco Nación Visa, quienes podrán adquirir sus localidades con la posibilidad de abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

Los clientes del Banco Nación Visa contarán con la opción de financiamiento en 6 cuotas sin interés. Fenix Enterteinment Una vez agotado el cupo inicial asignado para la venta anticipada, se dará inicio a la venta general de entradas para todo el público mediante el mismo sitio web. De acuerdo a la información brindada por la productora Fenix Enterteinment, los valores de las entradas partirán de los $90.000 más el cargo por servicio de compra en la web.