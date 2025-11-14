Kapanga presentó un adelanto de su próximo disco: así es la reversión de Desearía junto a Bándalos Chinos

Tras las colaboraciones con Damas Gratis y Los Caligaris, Kapanga presentó un tercer adelanto junto a los Bándalos Chinos.

La banda de rock colaboró con la agrupación en el tercer adelanto del próximo disco.

Kapanga lanzó una nueva versión de “Desearía”, el tema que supo formar parte del álbum “Esta” (2004) y que se volvió uno de los clásicos de la famosa banda de rock nacional. Ahora, la agrupación lanzó la reversión de la canción junto a Bándalos Chinos, y se alza como el tercer adelanto de su próximo material de estudio.

El álbum, que saldrá a la luz en 2026, se enmarca en la celebración de los 30 años de trayectoria de la banda oriunda de Quilmes. Es por ese motivo que Kapanga viene estrenando una serie de reversiones junto a referentes de distintos géneros de la música argentina.

Así es Desearía junto a Bándalos Chinos Kapanga - Desearía En esta nueva versión, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, Kapanga une su estilo rockero con el sonido pop de Bandalos Chinos, en una propuesta que busca conectar distintas generaciones musicales.

La producción artística estuvo a cargo de Martín Moska Lorenzo y Mariano Franceschelli, integrantes de Los Auténticos Decadentes, quienes también participaron en la grabación, mezcla y masterización. En tanto, el videoclip que acompaña la canción fue realizado por Octavio Lovisolo.

Todas las colaboraciones que lanzó Kapanga este año El proyecto forma parte de una serie de lanzamientos colaborativos que Kapanga inició en el marco de su aniversario. El primer adelanto fue la reversión de “El Mono Relojero” junto a Damas Gratis, y el segundo fue “La Crudita”, una nueva interpretación realizada con Los Caligaris y Los Estrambóticos.