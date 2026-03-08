¿El romance del año? Las fotos de Kylian Mbappé con una mega estrella que sorprendieron al mundo entero
Tras coincidir en Madrid y París, el delantero francés fueron captados en una actitud que no deja lugar a dudas.
Un romance inesperado acaba de sacudir las estanterías de las redes sociales: Ester Expósito y Kylian Mbappé son los protagonistas del "match" más explosivo de este 2026. La actriz española de 26 años y el astro del fútbol francés de 27 habrían dejado de esconderse, tras una serie de filtraciones que los ubican compartiendo momentos de extrema complicidad en las capitales más románticas de Europa.
Los detalles del apasionado encuentro entre Ester y Kylian
El escándalo terminó de estallar este viernes 6 de marzo, cuando el polémico bloguero francés Aqababe lanzó una primicia letal a través de su cuenta de X. La información, que no tardó en volverse tendencia absoluta, asegura que el flechazo es un hecho y que ya no se trataría de simples coincidencias geográficas.
“Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas los vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”, disparó el cronista galo, encendiendo la mecha de un incendio mediático imparable.
Las versiones indican que el raid romántico habría iniciado en suelo español, para luego trasladarse a la Ciudad de la Luz. Allí, la supuesta pareja fue vista disfrutando de una cena exclusiva en un restaurante con vista privilegiada a la Torre Eiffel, donde la cercanía y las risas habrían sido las grandes protagonistas de la noche.
Las imágenes difundidas por el informante muestran a una de las actrices más influyentes de habla hispana y al campeón del mundo compartiendo horas que, para muchos, ya funcionan como una presentación oficial ante el ojo público, a pesar del silencio de sus protagonistas.