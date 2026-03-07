Guillermo Coppola recibió el alta: qué dice el parte médico sobre sus secuelas pulmonares

Luego de un viernes de máxima preocupación, el empresario Guillermo Coppola abandonó la clínica y brindó detalles de su salud a través de un mensaje exclusivo.

A pesar de los problemas de salud, Guillermo planea retomar pronto sus tareas en radio y televisión / Archivo MDZ.

Tras una jornada marcada por la incertidumbre y el hermetismo, Guillermo Coppola finalmente recibió el alta médica y ya se encuentra descansando en su hogar. El histórico representante de Diego Maradona había sido ingresado de urgencia este viernes en la Fundación Favaloro, despertando una ola de rumores sobre su estado general.

El empresario fue sometido a un cateterismo para evaluar las secuelas pulmonares que padece. Sin embargo, fiel a su estilo frontal, el empresario decidió romper el silencio para llevar calma a sus seguidores y explicar el procedimiento al que fue sometido.

Cateterismo y el plan de recuperación de Guillermo Coppola La confirmación de su mejoría llegó a través de un audio de WhatsApp enviado al periodista Daniel Ambrosino, difundido en la pantalla de América Noticias. En el mensaje, el panelista de La 100 y El Observador detalló que el equipo médico optó por realizarle un estudio invasivo pero necesario para monitorear su capacidad respiratoria.

portada guillermo coppola Los médicos indicaron un tratamiento específico que Coppola deberá seguir estrictamente. Archivo MDZ “Ya estamos en casa. Hemos hecho el cateterismo para determinar el grado de compromiso pulmonar y el diagnóstico médico de primera y a seguirle metiendo”, manifestó Guillermo Coppola con un tono de voz que trajo alivio inmediato al ambiente.

A pesar de haber regresado a su domicilio, Coppola dejó en claro que este episodio no termina con el alta hospitalaria, sino que marca el inicio de una nueva etapa de cuidados preventivos. “Hay un tratamiento a seguir y lo vamos a seguir como corresponde”, sentenció, haciendo referencia a las secuelas que arrastra desde su contagio de Covid-19 en 2021.