Una panelista contó cómo era Guillermo Coppola en la cama y reveló datos íntimos de la relación

La comunicadora sorprendió a todos al contar cómo la pasó con el exrepresentante de Diego Armando Maradona.

Guillermo Coppola es una de las personalidades más famosas que tiene Argentina, el empresario se hizo conocido por ser íntimo amigo y representante de Diego Armando Maradona. A lo largo de la vida tuvo diferentes relaciones y ahora salió a la luz un dato íntimo.

Es que María Fernanda Callejón contó en el programa de Moria Casán cómo la pasó con Guillermo cuando estuvieron juntos y dejó sin palabras a la conductora y a todos sus compañeros: "Huele rico siempre, se ponía crema en las manos.

Por supuesto que La One quiso seguir investigando sobre el tema y le preguntó de forma directa cómo era Guillermo Coppola en la cama: "En la cama y en el sexo, ¿se cuidaba mucho?". María Fernanda no dudó en contestar: "¡Fabuloso!".

"Era un groso literal, Guille es familia. Tardamos en blanquear cinco años porque pasaron cosas", expresó en otra parte de la conversación. También dejó en claro que el tiempo que tardaron en confirmar la relación no fue porque era una aventura: "Yo no soy Tatiana".