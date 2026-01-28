Una panelista destruyó a Javier Milei por el show con Fátima Flórez

El presidente cantó junto a su expareja en la obra teatral de Mar del Plata y una comunicadora lo destrozó.

Javier Milei fue sin duda el protagonista de la obra de Fátima Flórez el martes por la noche. El presidente llegó a Mar del Plata y hasta cantó el Rock del Gato con la artista con quien se mostró muy cómplice.

Las repercusiones fueron surgiendo luego de que se viralizaron imágenes del mandatario en el teatro y una panelista lo destrozó. Se trata nada más y nada menos que de Marcela Feudale, quien lo ha criticado en diferentes oportunidades.

"Claramente, lo que está festejando él es mostrar lo que ellos son, lo que siempre han querido ser, lo que los sostiene, que es la falta de empatía. La indiferencia con la gente que se está endeudando cada vez más y estamos buscando una manera para ver cómo desendeudarla", comenzó diciendo en Duro De Domar.

Marcela Feudale, la panelista que destrozó a Javier Milei Una reconocida periodista desruyó a Javier Milei por el show con Fátima Flórez Luego, agregó: "El incendio de 32.000 hectáreas en el sur de Argentina, celebran la falta de la ley de financiamiento universitario, la ley de discapacidad, celebran la masiva venta de tierras en el sur de la República Argentina".