"Se les está viniendo la noche a los zurdos": Javier Milei habló en la "Derecha Fest"

Javier Milei encabezó una nueva edición de la "Derecha Feste", luego de su paso por el Foro Económico de Davos y después de que ayer se haya mostrado en Mar del Plata .

"Gracias Jefe", el primer mandatario agradeció a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término de octubre del 2025.

Luego de haber participado del espectáculo de Fátima Florez , donde incluso compartió escenario para interpretar “El rock del gato”, el presidente Javier Milei se trasladó a la Derecha Fest para cerrar la jornada con un discurso de fuerte contenido ideológico. “La gente prospera cuando se le quita el Estado de encima”, afirmó ante la militancia.

En esa línea, el mandatario volvió a defender al capitalismo como sistema de organización social y económica. “El sistema capitalismo es el sistema más justo”, sostuvo, y vinculó ese diagnóstico con el respaldo electoral obtenido en los últimos comicios. “La gente había dado su apoyo para terminar con el empobrecimiento del país. Se le está viniendo la noche a los zurdos; la gente dijo basta de empobrecernos”, enfatizó.

Milei también hizo referencia a su reciente participación en el Foro Económico Mundial de Davos, y aseguró que ese escenario internacional debe ser aprovechado como plataforma ideológica. “Es mucho más importante usar la explosión de Davos para dar la batalla cultural”, remarcó. En ese marco, advirtió sobre la necesidad de sostener un rumbo claro: “Si no tenemos claro nuestro norte, nos extraviamos, como le pasó a la Argentina en los últimos 100 años”.

Al profundizar sobre esa línea discursiva, el Presidente sostuvo que sus intervenciones públicas forman parte de una misma estrategia. “Hay que ir y jugar de visitante así. Los tres discursos tienen una concatenación. En 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente”, analizó.

Finalmente, Milei deslizó una referencia a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner, al sostener que “la única prisión debe ser para los chorros, como la señora para la señora”, en un guiño directo a la condena que pesa sobre la ex mandataria.

El Presidente profundizó luego su crítica a lo que definió como falsas concepciones de la libertad promovidas desde el sector privado alineado con el intervencionismo estatal. “Para los socios que tiene en el sector privado. Dicho sea de paso, cuando alguien viene a otorgarte una nueva forma de libertad, es sospechosa. Pero la libertad es una sola, la consagrada por el derecho natural”, afirmó, antes de remarcar que “el intervencionismo estatal, a la escala que sea, es un avasallamiento”.

En ese marco, Javier Milei sostuvo que el rol del capitalista debe evaluarse en función de su aporte social. “Naturalmente, si el capitalista es un benefactor social, por decir al prójimo, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado. Y si quieren hacerlo a la fuerza deben desaparecer e ir a la quiebra, en ese caso son destructores de la sociedad, perjudican a millones. Eso no va a pasar en la Argentina”, subrayó.

El mandatario también apuntó contra sectores empresarios y mediáticos a los que acusó de operar en su contra. Tras denunciar que algunos actores pagan “toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”, lanzó una advertencia con tono irónico: “Ustedes saben que el camino es sinuoso y siempre hay piedras. Ya saben, ese le pone mucha plata a periodistas, les aviso que a Kennedy yo no lo maté”.

Al referirse a los valores que, según su visión, dieron origen a la sociedad moderna, Milei reivindicó la tradición judeocristiana y marcó un contraste ideológico. “En la vereda de los zurdos, de los empresarios prebendarios, está el robo, la pereza, el ventajismo”, sostuvo.

En esa línea, defendió la centralidad de la propiedad privada frente a las críticas del pensamiento socialista. “La idea de pretender ser el dueño de lo ajeno para usarlo a nuestra voluntad. Aquí entra en juego la propiedad privada, no es un parche humano, como nos han querido hacer creer los socialistas, no es así”, afirmó, al tiempo que remarcó que “la propiedad privada sirve para capitalizar nuestros esfuerzos”.

A partir de esa premisa, advirtió que cuestionar ese principio implica poner en discusión la propia condición humana. “Cuando se pone en duda la propiedad privada se pone en duda aquello que nos hace humanos”, señaló, y enfatizó que todo intercambio económico “debe ser voluntario”.

Sobre el cierre, el Presidente renovó su compromiso político con su electorado. “Tengo un compromiso para ustedes, vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”, expresó, y explicó los pilares de su concepción liberal: el principio de la “auto propiedad”, según el cual “cada persona es dueña de su tiempo y su cuerpo”; la propiedad privada; y el principio de no agresión, al sostener que “la ética prohíbe el uso de la fuerza”.

En sintonía con esa visión, Milei afirmó que la función central del Estado debe limitarse a “proteger la libertad y la vida”. En ese sentido, sostuvo que “vemos que el sistema de la propiedad es el de la libertad, el comercio es una herramienta pacífica que convierte a los enemigos en clientes”.

“Nuestra labor es construir un mundo ético, y un mundo libre es pacífico y próspero. De estas tres bases nace el capitalismo, para cambiar el mundo no es necesario derramar sangre”, aseguró, al recordar que ese sistema económico “logró sacar al 90% de la población de la extrema pobreza”.

Finalmente, el jefe de Estado cuestionó los límites al libre comercio y defendió la competencia como motor de progreso. “La competencia no está dando mejor calidad de vida. Internet y este caldo de cultivo pone un nuevo salto evolutivo con la IA”, planteó, y agregó que estas herramientas resultaron clave para generar conciencia social. “Le estamos enseñando a razonar a piedras y metales”, afirmó.

“Argentina llegó a algo impensado, que políticos populistas sean proteccionistas. ¿Qué sería ser popular? Que la gente pueda comprar más productos a menor precio, pero no están obsesionados con pagar caro”, criticó Milei, en alusión a las trabas que —según sostuvo— la oposición intentó imponer durante su gestión.